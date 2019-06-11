Дополнительную вакцинацию от кори проводят в Могилевской области - и на это есть причины

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области проводится дополнительная вакцинация против кори, сообщили в облцентре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Это связано с ростом случаев заболевания корью в странах Европы и предстоящими Европейскими играми, во время которых в Беларуси ожидается наплыв туристов, пояснили в учреждении.



Фото: Reuters

— По предварительным данным, в 47 из 53 стран Европейского региона с января по декабрь 2018 года корью заразились 82 596 человек, 72 человека умерли, — сообщила заведующая отделом эпидемиологии центра Наталья Морозова. — Это рекордные цифры для этого десятилетия. Количество случаев заболевания корью в 3 раза превысило данные 2017 года, в 15 раз — 2016-го. В наступившем 2019 году неблагополучная ситуация продолжается. Причем в первые три месяца 2019 года даже по предварительным данным число зарегистрированных случаев кори увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Исходя из того, что вспышки кори наблюдаются в различных странах мира, а в Беларуси ожидается наплыв туристов во время Вторых Европейских игр и активный выезд белорусов за границу на отдых, эпидемиологи опасаются, что количество заболевших может увеличиться.

В Могилевской области, кроме плановой иммунизации против кори комплексной вакциной (корь, краснуха, эпидпаротит) детей на 1 и 6 году жизни, проводится дополнительная однократная вакцинация с использованием моновакцины против кори людям в возрасте от 18 до 55 лет включительно. В первую очередь — медицинским работникам и выезжающим за пределы страны белорусам. Причем последним рекомендуется вакцинироваться за месяц до выезда.

Вакцинация бесплатная.

— Не нужно делать профилактическую прививку против кори, если есть сведения о двух прививках против кори (у лиц в возрасте старше 6 лет) или есть достоверные сведения в медицинской документации о заболевании корью или о наличии защитного титра антител, — уточнили в учреждении. — Желающих пройти на платной основе лабораторное обследование на напряженность иммунитета против кори могут обратиться в облцентр гигиены и эпидемиологии .

Важно! В случае возвращения из поездки за границу и появления симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз), следует вызвать скорую помощь и акцентировать его внимание на недавнее возвращение из зарубежных стран или контакт с больным корью.

С начала 2019 года в Беларуси зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори. Из них 35 случаев — это завозные, остальные — связанные с завозными. Случаи заболевания корью регистрировались во всех регионах республики, в том числе в Минске было зарегистрировано 24 случая. В Гомельской области — 21 случай, в Гродненской — 29, в Брестской — 17, в Витебской — 20, в Минской -14, в Могилевской области — 3 случая.