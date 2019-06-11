Врача из Санкт-Петербурга не наказали за смерть роженицы из Барановичей

Источник материала: Tut.by

11 июня в Невском районном суде Санкт-Петербурга прошло последнее заседание по уголовному делу заведующей акушерским физиологическим отделением одного из городских родильных домов, которая обвинялась в гибели 27-летней уроженки Барановичей Анны Букиной .



Фото Анны предоставлено родственниками

Суд пришел к выводу, что обвиняемая ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности , в результате чего погибла роженица Анна Букина. Акушерка была обязана предвидеть проблемы при выбранной тактике ведения родов.

Тем не менее от уголовной ответственности ее освободили по нереабилитирующим основаниям — в связи с истечением срока давности. Об этом сообщил TUT.BY супруг погибшей Андрей Букин.

Статья, которая вменялась врачу, относится к категории преступлений, не представляющих большой опасности. В соответствии с российским Уголовным кодексом, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года. Срок уголовного преследования врача вышел 3 мая.

В разговоре с TUT.BY Андрей Букин сообщил, что обвиняемая не являлась на заседания, объясняя это тем, что находится на лечении в психиатрической больнице в Ленинградской области. Из-за этого суд переносился на более поздние даты. По мнению потерпевшей стороны, врач делала это намеренно, чтобы уйти от уголовной ответственности.

С приговором потерпевший не согласен. Сейчас он рассматривает вопрос об апелляции и предъявлении врачу гражданского иска.

27-летняя уроженка Барановичей Анна Букина в роддом № 17 Санкт-Петербурга поступила 3 мая на 39-й неделе беременности. Еще в марте муж Анны Андрей оплатил в Городском роддоме № 17 услугу «естественные роды» — за сопровождение родов ему выставили счет в 141 тысячу российских рублей (2380 долларов). Во время плановой кардиотокографии у женщины пошла из носа кровь. Врачи диагностировали у нее тяжелую преэклампсию и начали стимуляцию матки.

Естественные роды продолжались около 17 часов. 4 мая, около 4.00, состояние Анны ухудшилось, а в 5.16 развился HELLP-синдром — опасная патология, тяжелая форма которой часто приводит к материнской смерти. В 6.20 Анна потеряла сознание — ребенка врачам пришлось доставать с помощью вакуум-экстракции.

Маму и дочь после родов развезли по реанимациям. Анне удалили матку, постепенно у нее отказывали внутренние органы: печень, почки, легкие. Неделю врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли: 11 мая женщина умерла в реанимации. По заключению экспертов, смерть наступила в результате полиорганной недостаточности и прогрессирующей анемии.

Дочь Анны Анастасия поступила в реанимацию с тяжелой асфиксией. Маленькую Настю выписали через месяц с диагнозами: асфиксия в родах тяжелой степени, гипоксически-травматическое поражение центральной нервной системы, судорожный синдром.

— У нас был заключен контракт именно на естественные роды. Но так как случилось такое осложнение, роддом был обязан сделать кесарево сечение. (…) Встал вопрос: либо делать кесарево сечение, которое в России делается бесплатно по медицинскому полису, и мне возвращать деньги (за естественные роды. — Прим. TUT.BY), либо пускать ее в [естественные] роды. Есть шанс, что она выживет, и тогда деньги мне возвращать не придется. (…) Роддом выбрал деньги. Кесарево сечение так и не было сделано, и моя супруга погибла, а ребенку причинили страшные травмы.

По факту смерти Анны Букиной и нанесения травм новорожденному внутреннюю проверку провела лечебно-контрольная комиссия, которая определила, что врачи допустили ошибку: они были обязаны сделать кесарево сечение, а не продолжать естественные роды.

Расследование уголовного дела было завершено в декабре 2018 года. На момент совершения преступления обвиняемая являлась лечащим врачом акушером-гинекологом Анны Букиной.

«В период наблюдения за пациенткой, поступившей в родильный дом 3 мая 2017 года, обвиняемая, небрежно относясь к исполнению своих профессиональных обязанностей, допустила недостатки при оказании ей акушерской медицинской помощи, в результате чего она (Анна Букина. — Прим. TUT.BY) скончалась 11 мая 2017 года», — сообщалось на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Вина медика подтверждалась совокупностью добытых в ходе следствия доказательств, в том числе заключениями трех судебно-медицинских экспертиз.