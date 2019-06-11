|
БЖД внедрила систему оплаты проезда бесконтактной банковской картой в поездах городских линий
12.06.2019 10:43 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога запустила в действие в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских карточек, передает корреспондент БЕЛТА.
С 12 июня оплатить проезд в поездах городских линий можно бесконтактной банковской карточкой или при помощи мобильного устройства, поддерживающего технологию КРС (смартфона или смарт-часов) в пределах одного тарифного пояса - на участках Минск - Беларусь, Минск - Михановичи, Минск - Городище.
В планах БЖД до конца 2019 года внедрить эту систему на всех участках курсирования поездов городских линий.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога запустила в действие в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)