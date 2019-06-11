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БЖД внедрила систему оплаты проезда бесконтактной банковской картой в поездах городских линий

12.06.2019 10:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога запустила в действие в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских карточек, передает корреспондент БЕЛТА.

С 12 июня оплатить проезд в поездах городских линий можно бесконтактной банковской карточкой или при помощи мобильного устройства, поддерживающего технологию КРС (смартфона или смарт-часов) в пределах одного тарифного пояса - на участках Минск - Беларусь, Минск - Михановичи, Минск - Городище.

В планах БЖД до конца 2019 года внедрить эту систему на всех участках курсирования поездов городских линий.

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Теги: Минск
 
 
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога запустила в действие в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных...
 
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