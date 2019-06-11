Созвездие надежд(+ФОТО)

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Талантливую, успешную молодёжь Чашниччины чествовали в минувшую субботу. На торжество «Созвездие надежд-2019», которое состоялось в Новолукомльском Дворце культуры, пригласили ребят, прославивших нашу землю творческими достижениями, спортивными победами, отличной учёбой. Талантливую, успешную молодёжь Чашниччины чествовали в минувшую субботу.





На торжество «Созвездие надежд-2019», которое состоялось в Новолукомльском Дворце культуры, пригласили ребят, прославивших нашу землю творческими достижениями, спортивными победами, отличной учёбой. В начале мероприятия к участникам и гостям обратился председатель Чашникского районного Совета депутатов Александр Косов. Он поздравил школьников с успешной сдачей экзаменов, с победами на областных и республиканских спортивных соревнованиях, в творческих конкурсах. Александр Дмитриевич выразил надежду, что эти успехи и в дальнейшем вдохновят молодёжь Чашниччины на покорение новых вершин.





Далее А. Д. Косов вручил заслуженную награду учащемуся Чашникской гимназии Дмитрию Марковичу за успехи на республиканской олимпиаде по математике (3 место). Также Почётную грамоту Чашникского райисполкома из рук Александра Дмитриевича получила педагог, которая подготовила Дмитрия, — Тамара Коваленко. Победителей областных, республиканских и международных творческих конкурсов чествовала начальник отдела по образованию Чашникского райисполкома Анна Дирко.





Под бурные аплодисменты на сцену поднялись обладатели Диплома 3 степени V Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!», Международного фестиваля-конкурса «Творчество без границ» вокалисты образцовой вокальной студии «ДоМиСолька» Чашникского РЦДиМ (руководитель Юлия Зинкевич) и дипломант второй степени вышеназванных творческих состязаний, хореографический коллектив «РИТМ» (руководитель Наталья Армянцева).

«ДоМиСолька» — лауреат 1 и 2 степени Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Лига победителей». «РИТМ» в этом году завоевал Гран-при III Международного конкурса искусств «Talented Kids». Анна Владимировна в этот вечер поздравила учащегося Чашникской гимназии Михаила Бутера, который был удостоен Диплома 1 степени XXI областной научно-практической конференции «Квант», членов объединения по интересам «Мастеровой » Чашникского РЦДиМ, обладателей Диплома 1 степени областного смотра инновационного и технического творчества «Промышленный дизайн» и Диплома 3 степени XXI научно-практической конференции «Квант» Антона Кирилова, Алексея Исмаилова, Максима Горбунова и педагога, благодаря которому ребята одержали эти победы, — Валерия Густова.





Далее А. В. Дирко наградила команду Иванской ДССШ — педагога Виктора Грибко и учащихся Веронику Товпинец и Даяну Янукову. Руководитель и школьники в этом учебном году завоевали Диплом 2 степени на республиканском конкурсе исследовательских работ «Спадчына Беларусі». Зал встречал овациями ученицу Лукомльской ДСНШ Викторию Кручок (педагог Наталья Кулагина), ставшую лауреатом международного интернет-конкурса творческих работ «Свет моей души», Викторию Владимирову и Дмитрия Гайсёнка, победителей республиканского конкурса «Куточак Беларусі — маленькая радзіма», проходившего в рамках проекта «Таленавітыя людзі роднай зямлі», и учителей Кащинской средней школы, подготовивших этих ребят — Светлану Микульскую и Татьяну Сергун.









Молодёжь Чашниччины, которая покорила спортивные высоты, поздравлял заведующий сектором спорта и туризма Чашникского райисполкома Андрей Савельев. Аплодисментами встречали победителей и призёров областных соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» учащегося Чашникской гимназии Павла Белиженко (педагог Александр Бородич), ученицу СШ №4 г. Чашники Дарью Шах (педагог Алеся Хлусова), юных спортсменов Краснолукской ДССШ — Антона Гайдука, Анастасию Стальмахович, Ирину Зуеву, Екатерину Смелковскую, Дарью Позняк, Анастасию Дук, Алексея Зуева (педагог Анатолий Латышев), а также учащегося СШ №1 г. Чашники Алексея Мурасина, воспитанников СШ №1 города энергетиков Назара Кажарского, Николая Сапёлко.









Ученик этой же школы Максим Буйницкий (педагог Александр Гончаров) завоевал 1 общекомандное место в республиканских соревнованиях по зимнему многоборью «Здоровье». В вышеназванных спортивных баталиях биатлонистка Кащинской средней школы Татьяна Клачкова (педагог Алексей Волков) заняла 3-е общекомандное место. Гордость нашего района — Дмитрий Дудов, воспитанник Чашникского РЦДиМ, призёр VI Кубка РБ по спочану и XI Чемпионата Европы.Талантливых ребят в этот вечер приветствовали председатель Чашникского районного объединения профсоюзов Марина Шостак, заместитель председателя Чашникской районной организации «Белорусское общественное объединение ветеранов» Анна Хацкевич.





Первый секретарь Чашникского РК ОО «БРСМ» Виктория Короткова поблагодарила активистов молодёжного движения, отметила их достижения дипломами. Председатель Новолукомльского горисполкома Виталий Фадеев пожелал учащимся, закончившим школу со свидетельством об общем базовом образовании с отличием, успехов, сбывшихся надежд и удачи.





Свидетельства участника торжественного чествования Виталий Викторович вручил 7 учащимся Чашникской гимназии, 7 ученикам СШ №1 г. Чашники, 4 девятиклассникам СШ№ 4 райцентра, 10 воспитанникам СШ №1 и №2 г. Новолукомля, учащейся Иванской ДССШ. Гордость учреждений образования, золотую молодёжь Чашниччины поздравлял председатель Чашникского райисполкома Леонид Плешко. Он выразил надежду, что сегодняшние выпускники не забудут о своей малой родине и вернуться высококвалифицированными специалистами. Заслуженные медали из рук главы района получили выпускники Чашникской гимназии Дмитрий Маркович, Дарья Рожко, Данила Соболевский, СШ №1 райцентра Павел Балаш, Карина Завадко, Кристина Филимоненко, СШ№4 г. Чашники Юлия Сидоркина, Яна Мамаева, Полина Сушкова, СШ №2 г. Новолукомля Алина Синкевич, Виктория Пинчук, Виктория Хроколова, Тимофей Аверкин, Кащинской СШ Мария Королёва.

Благодарственных писем Чашникского райисполкома и Чашникского районного Совета депутатов за воспитание детей были удостоены родители выпускников-медалистов.Замечательный концерт подготовили коллективы Чашникского РЦДиМ. Незабываемым было выступление воздушной гимнастки Дианы Васильевой.

Варвара ЮРКЕВИЧ.