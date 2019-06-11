Карта в историческом центре

Источник материала: Чырвоны прамень

В историческом центре Чашник появится интерактивная карта. Её создадут на площади Свободы, между историческим музеем, Городским домом культуры, дет-ской школой искусств. Идея таким образом приобщить подрастающее поколение к изучению истории родного края, сохранить память о героическом прошлом малой родины принадлежит председателю Чашникского райисполкома Леониду Плешко.





Выложат площадку в форме карты Чашникского района разноцветной тротуарной плиткой. На неё будут нанесены водная система, основные населённые пункты, передовые промышленные предприятия, организации, учреждения. Своё место займут Чашники, Лукомль, Черея, Вишеньки, Краснолуки — места скорби, где в годы Великой Отечественной карательные отряды массово уничтожали мирное население. Также на площадке увековечат знаменитых земляков. В сквере, рядом с ГДК, появится ещё одна достопримечательность — кованые ворота.

Над проектом уже работают службы района — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи, УП «ЖКХ» г. Чашники, землеустроительная служба. Создание архитектурного ноу-хау будет вестись за средства, собранные на субботниках. К празднованию Дня города Чашники планируется выложить контуры карты, обозначить места массового расстрела мирных жителей и другое…

Но не будем пока раскрывать все секреты, как говорится, лучше со временем один раз увидеть.

Варвара ЮРКЕВИЧ.