ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске парень несколько дней ищет «Золушку», потерявшую туфельку на выпускном

12.06.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске парень несколько дней ищет «Золушку», потерявшую туфельку на выпускном. Объявление об этом появилось в соцсетях после выходных, когда в городе прошли выпускные в школах. «Витебский курьер» пообщался с автором поста.


Автор объявления — молодой парень Александр — рассказал, что нашел туфельку возле остановки «Авиационная» около 6 часов утра воскресенья, после выпускного вечера, на котором работал:

— Мы занимались обслуживанием выпускного вечера в школе № 44. В 5.30, когда все закончилось, отправились по домам. Где-то в 5.40 я шел по улице Смоленской, возле остановки «Авиационная» лежала туфелька. Обошел еще раз это место, думал: где-то есть и вторая, но, увы, нет.

По словам парня, обувь выглядит совсем новой.

Александр не теряет надежды вернуть туфельку хозяйке. В соцсетях появилось его сообщение: «Девушка, которая потеряла туфельку утром после выпускного (остановка „Авіяцыйная“), скажи хоть, где вторая находится. Но хотелось бы, чтобы забрала первую».

Может, кто-то узнает по фото свою туфельку? Приметы: открытая босоножка из черной замши на каблуке, размер 38, с левой ноги.

В комментариях к посту девушки надеются, что обладательница туфельки найдется. А в адрес парня, который ее ищет, пишут:

— А принц — так ничего такой!

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В адрес парня, который ищет «Золушку», пишут: «А принц - так ничего такой!»
 
Новости дня
Новости общества
 
Как избежать последствий жары и сохранить свое здоровье (инфографика)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика