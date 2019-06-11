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В Витебске парень несколько дней ищет «Золушку», потерявшую туфельку на выпускном
12.06.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске парень несколько дней ищет «Золушку», потерявшую туфельку на выпускном.
Автор объявления — молодой парень Александр — рассказал, что нашел туфельку возле остановки «Авиационная» около 6 часов утра воскресенья, после выпускного вечера, на котором работал:
— Мы занимались обслуживанием выпускного вечера в школе № 44. В 5.30, когда все закончилось, отправились по домам. Где-то в 5.40 я шел по улице Смоленской, возле остановки «Авиационная» лежала туфелька. Обошел еще раз это место, думал: где-то есть и вторая, но, увы, нет.
По словам парня, обувь выглядит совсем новой.
Александр не теряет надежды вернуть туфельку хозяйке. В соцсетях появилось его сообщение: «Девушка, которая потеряла туфельку утром после выпускного (остановка „Авіяцыйная“), скажи хоть, где вторая находится. Но хотелось бы, чтобы забрала первую».
Может, кто-то узнает по фото свою туфельку? Приметы: открытая босоножка из черной замши на каблуке, размер 38, с левой ноги.
В комментариях к посту девушки надеются, что обладательница туфельки найдется. А в адрес парня, который ее ищет, пишут:
— А принц — так ничего такой!
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В адрес парня, который ищет «Золушку», пишут: «А принц - так ничего такой!»
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