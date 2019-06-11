Источник материала: Tut.by

В Витебске парень несколько дней ищет «Золушку», потерявшую туфельку на выпускном. Объявление об этом появилось в соцсетях после выходных, когда в городе прошли выпускные в школах. «Витебский курьер» пообщался с автором поста.





Автор объявления — молодой парень Александр — рассказал, что нашел туфельку возле остановки «Авиационная» около 6 часов утра воскресенья, после выпускного вечера, на котором работал:

— Мы занимались обслуживанием выпускного вечера в школе № 44. В 5.30, когда все закончилось, отправились по домам. Где-то в 5.40 я шел по улице Смоленской, возле остановки «Авиационная» лежала туфелька. Обошел еще раз это место, думал: где-то есть и вторая, но, увы, нет.

По словам парня, обувь выглядит совсем новой.

Александр не теряет надежды вернуть туфельку хозяйке. В соцсетях появилось его сообщение: «Девушка, которая потеряла туфельку утром после выпускного (остановка „Авіяцыйная“), скажи хоть, где вторая находится. Но хотелось бы, чтобы забрала первую».

Может, кто-то узнает по фото свою туфельку? Приметы: открытая босоножка из черной замши на каблуке, размер 38, с левой ноги.

В комментариях к посту девушки надеются, что обладательница туфельки найдется. А в адрес парня, который ее ищет, пишут:

— А принц — так ничего такой!