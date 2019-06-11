ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали работника клининговой компании за кражу ценностей из квартиры на 70 тысяч рублей

12.06.2019 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиционеры задержали в столице 29-летнего работника клининговой компании. Из чужой квартиры, где он работал, пропали ценности на 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.

В Первомайский РУВД обратилась минчанка, у которой из квартиры пропали ценности: 100 долларов, а также ювелирные украшения и часы с драгоценными камнями на сумму 66 тысяч рублей.

Оказалось, месяцем ранее девушка обратилась в клининговую компанию, чтобы ей убрали квартиру. На вызов прибыл мужчина — как потом оказалось, ранее уже судимый за кражи.

По версии следствия, когда он увидел ценности, то не устоял: в отсутствие хозяйки взял ключи, чтобы 6 июня вернутся и за 10 минут все забрать. Вещи потом сдал в ломбарды по всему городу, а деньги потратил на развлечения и выпивку.

«Не успев потратить всю сумму денег, 29-летний неработающий житель столицы был задержан оперативниками в одной из гостиниц города Молодечно Минской области», — рассказали в милиции.

Материалы по данному факту уже переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. За кражу в особо крупном размере, напомним, по ч.4 ст. 205 УК грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
БЖД внедрила систему оплаты проезда бесконтактной банковской картой в поездах городских линий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика