В Минске задержали работника клининговой компании за кражу ценностей из квартиры на 70 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Милиционеры задержали в столице 29-летнего работника клининговой компании. Из чужой квартиры, где он работал, пропали ценности на 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.

В Первомайский РУВД обратилась минчанка, у которой из квартиры пропали ценности: 100 долларов, а также ювелирные украшения и часы с драгоценными камнями на сумму 66 тысяч рублей.

Оказалось, месяцем ранее девушка обратилась в клининговую компанию, чтобы ей убрали квартиру. На вызов прибыл мужчина — как потом оказалось, ранее уже судимый за кражи.

По версии следствия, когда он увидел ценности, то не устоял: в отсутствие хозяйки взял ключи, чтобы 6 июня вернутся и за 10 минут все забрать. Вещи потом сдал в ломбарды по всему городу, а деньги потратил на развлечения и выпивку.

«Не успев потратить всю сумму денег, 29-летний неработающий житель столицы был задержан оперативниками в одной из гостиниц города Молодечно Минской области», — рассказали в милиции.

Материалы по данному факту уже переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. За кражу в особо крупном размере, напомним, по ч.4 ст. 205 УК грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.