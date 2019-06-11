|
Как выглядят новые вагоны, которые БелЖД будет использовать на российском направлении
12.06.2019 11:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 июня в Минск прибыли 14 плацкартных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. сообщает
Как сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги, из 14 поступивших плацкартных вагонов 12 поедут в Брест, два останутся в Минске.
Вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Они оснащены автоматической системой открытия, закрытия и блокировки. В них установлены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдение. В салонах вагона 54 спальных места. Рядом с каждым местом — розетка и USB-разъем для зарядки мобильного телефона. Срок службы вагонов — до 40 лет.
До конца июня на Белорусскую железную дорогу поступят 16 купейных вагонов, из них восемь оборудованы для людей с инвалидностью.
По
Кроме того, в 2020 году ожидается, что в парке железной дороги появится еще 10 пятивагонных поездов производства завода «Штадлер», об этом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новых вагонах есть кондиционеры, розетки возле каждого пассажирского места, экотуалет и автоматические двери.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)