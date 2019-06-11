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Как выглядят новые вагоны, которые БелЖД будет использовать на российском направлении

12.06.2019 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 июня в Минск прибыли 14 плацкартных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. сообщает телеграм-канал БелЖД. К концу месяца ожидается поставка еще 16 купейных вагонов. Все они оснащены кондиционерами, экотуалетами, системами обеззараживания воды и воздуха, а также розетками для зарядки мобильных телефонов. Использовать новые вагоны будут на маршрутах в Россию.


Так вылядит плацкартный вагон. Фото: Тверской вагоностроительный завод, tvz.ru

Как сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги, из 14 поступивших плацкартных вагонов 12 поедут в Брест, два останутся в Минске.


Так вылядит вагон купе. Фото: Тверской вагоностроительный завод, tvz.ru

Вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Они оснащены автоматической системой открытия, закрытия и блокировки. В них установлены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдение. В салонах вагона 54 спальных места. Рядом с каждым местом — розетка и USB-разъем для зарядки мобильного телефона. Срок службы вагонов — до 40 лет.


Так выглядит купе для людей с инвалидностью, есть место для сопровождающего. Фото: Тверской вагоностроительный завод, tvz.ru

До конца июня на Белорусскую железную дорогу поступят 16 купейных вагонов, из них восемь оборудованы для людей с инвалидностью.

По данным производителя, с 1998 года российский завод поставил в Беларусь 57 вагонокомплектов и более 110 пассажирских вагонов.

Кроме того, в 2020 году ожидается, что в парке железной дороги появится еще 10 пятивагонных поездов производства завода «Штадлер», об этом сообщил гендиректор предприятия на Дне открытых дверей. Речь идет об усовершенствованной модели поездов, похожей на те, которые сегодня соединяют Минск и Гомель, но без вагонов с бистро.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В новых вагонах есть кондиционеры, розетки возле каждого пассажирского места, экотуалет и автоматические двери.
 
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