Жара до 33 градусов ожидается в Беларуси 13 июня

Источник материала: БелТА

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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 33 градусов прогнозируется в Беларуси 13 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля. Днем будет 27-33 градуса тепла, местами по северо-востоку - плюс 24-26.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 13-15 июня из-за жары.-0-

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