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Прогноз по жаре продлили до субботы. Что делать, если человек рядом с вами получил тепловой удар

12.06.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МЧС в телеграм-канале предупреждает: прогноз по жаре синоптики продлили до субботы, 15 июня. Всю неделю у нас до +33°, а местами по югу и до +34°. Белорусское Общество Красного Креста в фейсбуке опубликовало признаки перегрева организма и теплового удара.

Специалисты напоминают, как выжить в жару:

  • Как можно меньше находитесь на солнце. Если это неизбежно — защищайте голову шляпой/кепкой или зонтиком. Пик солнечной активности — с 12 до 16.
  • Не употребляйте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается и может спровоцировать перегрев тела.
  • Пейте больше жидкости (прохладную питьевую воду, холодный чай, морс) и всегда носите питье с собой.
  • Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 градусов.

Признаки перегрева организма и теплового удара:

  • высокая температура тела (до 40 градусов)
  • покрасневшая горячая сухая кожа
  • затуманенное сознание, нежелание двигаться, раздражительность
  • возможны боли в области сердца и головные боли
  • тошнота, головокружение, учащенное дыхание

Инфографика БОКК, страница организации в фейсбуке

При тепловом ударе может остановиться дыхание. Будьте готовы к проведению сердечно-легочной реанимации, предупреждает БОКК.

 
 
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МЧС в телеграм-канале предупреждает: прогноз по жаре синоптики продлили до субботы, 15 июня. Всю неделю у нас до +33°, а местами по югу и до +34°. Белорусской Общество...
 
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