Прогноз по жаре продлили до субботы. Что делать, если человек рядом с вами получил тепловой удар

Источник материала: Tut.by

МЧС в телеграм-канале предупреждает : прогноз по жаре синоптики продлили до субботы, 15 июня. Всю неделю у нас до +33°, а местами по югу и до +34°. Белорусское Общество Красного Креста в фейсбуке опубликовало признаки перегрева организма и теплового удара.

Специалисты напоминают, как выжить в жару:

Как можно меньше находитесь на солнце. Если это неизбежно — защищайте голову шляпой/кепкой или зонтиком. Пик солнечной активности — с 12 до 16.

Не употребляйте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается и может спровоцировать перегрев тела.

Пейте больше жидкости (прохладную питьевую воду, холодный чай, морс) и всегда носите питье с собой.

Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 градусов.

Признаки перегрева организма и теплового удара:

высокая температура тела (до 40 градусов)

покрасневшая горячая сухая кожа

затуманенное сознание, нежелание двигаться, раздражительность

возможны боли в области сердца и головные боли

тошнота, головокружение, учащенное дыхание



Инфографика БОКК, страница организации в фейсбуке

При тепловом ударе может остановиться дыхание. Будьте готовы к проведению сердечно-легочной реанимации, предупреждает БОКК.