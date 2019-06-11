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Прогноз по жаре продлили до субботы. Что делать, если человек рядом с вами получил тепловой удар
12.06.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МЧС в телеграм-канале
Специалисты напоминают, как выжить в жару:
Признаки перегрева организма и теплового удара:
При тепловом ударе может остановиться дыхание. Будьте готовы к проведению сердечно-легочной реанимации, предупреждает БОКК.
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МЧС в телеграм-канале предупреждает: прогноз по жаре синоптики продлили до субботы, 15 июня. Всю неделю у нас до +33°, а местами по югу и до +34°. Белорусской Общество...
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