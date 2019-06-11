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«Заметал следы» так, что лишь помог служебной овчарке. В Лиозненском районе парень обокрал сельмаг
12.06.2019 12:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиозненском районе парень на следующий день после выпускного ограбил сельский магазин. При этом старался хитроумно запутать следы,
Утром 11 июня в милицию обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что ночью кто-то забрался в его магазин в деревни Крынки. Злоумышленник украл более 2,5 тыс. рублей, сигареты и забрал жесткий диск системы видеонаблюдения.
Заметая следы, вор облил торговый зал уксусом. Однако затея имела обратный эффект: резкий запах позволил милицейской овчарке быстро учуять направление поиска. Оперативники тут же вышли на ночного гостя в магазин — им оказался 17-летний житель Витебского района.
Накануне молодой человек отгулял выпускной и приехал на каникулы к бабушке. Уже в первый вечер отдыха решил залезть в магазин. Взломал замки, забрал деньги из кассы и тайника.
Помимо манипуляций с уксусом, он, оказалось, сжег обувь и перчатки, в которых пошел «на дело».
Возбуждено уголовное дело.
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Затея имела обратный эффект: резкий запах позволил милицейской овчарке быстро учуять направление поиска.
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