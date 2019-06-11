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К июлю в ЖК «Минск-Мир» достроят детский сад. Посмотрите, как он выглядит
12.06.2019 11:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске заканчивают строительство яслей-сада № 49 в ЖК «Минск-Мир». Проект для сада типовой, но внутри использованы новые дизайнерские решения. Подробности сообщает
— Пожалуй, здесь осталось высадить деревья и кустарники. Но эту работу отложат до осени, — окидывает взглядом территорию яслей-сада заведующая Светлана Наркевич.
Внутри уже оборудована и система безопасности: в садике предусмотрены 26 видеокамер.
— Ясли-сад называется «Мир на ладошке». Что вмещается в детскую ладошку? Карамелька, звездочка, пирамидка, мячик… Такими словами и назовем наши 12 групп. Уже готова и эмблема дошкольного учреждения. Но покажем ее на открытии, — рассказывает Светлана Наркевич.
Пока оценить оснащение групп игровым оборудованием и мебелью сложно. Все перечисленное находится в многочисленных коробках и целлофановых пакетах. Здесь и матрешки, и полицейские машинки, и конструкторы (с десяток видов), и детские музыкальные инструменты.
— Долгое время в Октябрьском районе не было ни одной новостройки. Поэтому появление красочного современного садика — событие долгожданное. Объект возвели всего за 9 месяцев.
Отдельно несколько слов о бассейне. Чаша здесь витиеватой формы, а не привычной прямоугольной. Дно бассейна выполнено в двух уровнях с плавным наклоном от мелкой к более глубокой части.
Бассейн, к слову, имеет отдельный вход со двора. Заведующая говорит, что в будущем плавательные услуги будут дополнительно предлагать детям и родителям всего микрорайона.
Новостройка также может похвастаться наличием компьютерного класса и медицинским блоком. В последнем предусмотрены кабинеты для физиопроцедур и массажа, а также два изолятора.
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Садик типовой, но с новыми дизайнерскими решениями.
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