К июлю в ЖК «Минск-Мир» достроят детский сад. Посмотрите, как он выглядит

Источник материала: Tut.by

В Минске заканчивают строительство яслей-сада № 49 в ЖК «Минск-Мир». Проект для сада типовой, но внутри использованы новые дизайнерские решения. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».





Сейчас на объекте трудятся строители и работники «Зеленстроя». Первые устанавливают игровое оборудование на детских площадках. Для детей на улице организованы несколько игровых зон, в том числе две спортивные с баскетбольной площадкой. Позже достроят небольшую беговую дорожку. Все работы на объекте планируют завершить в июле.





— Пожалуй, здесь осталось высадить деревья и кустарники. Но эту работу отложат до осени, — окидывает взглядом территорию яслей-сада заведующая Светлана Наркевич.

Внутри уже оборудована и система безопасности: в садике предусмотрены 26 видеокамер.

— Ясли-сад называется «Мир на ладошке». Что вмещается в детскую ладошку? Карамелька, звездочка, пирамидка, мячик… Такими словами и назовем наши 12 групп. Уже готова и эмблема дошкольного учреждения. Но покажем ее на открытии, — рассказывает Светлана Наркевич.





Пока оценить оснащение групп игровым оборудованием и мебелью сложно. Все перечисленное находится в многочисленных коробках и целлофановых пакетах. Здесь и матрешки, и полицейские машинки, и конструкторы (с десяток видов), и детские музыкальные инструменты.

— Долгое время в Октябрьском районе не было ни одной новостройки. Поэтому появление красочного современного садика — событие долгожданное. Объект возвели всего за 9 месяцев.

















Отдельно несколько слов о бассейне. Чаша здесь витиеватой формы, а не привычной прямоугольной. Дно бассейна выполнено в двух уровнях с плавным наклоном от мелкой к более глубокой части.

Бассейн, к слову, имеет отдельный вход со двора. Заведующая говорит, что в будущем плавательные услуги будут дополнительно предлагать детям и родителям всего микрорайона.









Новостройка также может похвастаться наличием компьютерного класса и медицинским блоком. В последнем предусмотрены кабинеты для физиопроцедур и массажа, а также два изолятора.