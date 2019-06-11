Атомная энергетика способна помочь в борьбе с изменением климата - польский эксперт

Источник материала: БелТА

Беларусь активно движется по пути развития атомной энергетики. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется включить в единую энергосистему страны уже в этом году. Атомная энергетика не только способствует обеспечению энергетической безопасности, но и может помочь в борьбе с изменением климата - таково мнение старшего научного сотрудника варшавского Института ядерной химии и технологии Леона Фукса. О том, каковы перспективы этой отрасли в мире и какое применение мирный атом находит в медицине и искусстве, польский эксперт рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА.

- Господин Фукс, как вы оцениваете роль атомной энергетики в решении глобальных экологических проблем?

- Атомная энергетика - один из самых эффективных методов предотвращения климатических изменений. Она потребляет меньше топливно-энергетических ресурсов, но самое главное, дает меньше отходов. Атомные электростанции, приходя на замену тепловым, позволяют значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, а значит, улучшить качество воздуха. Атомная энергетика может оказать значительную помощь в борьбе с изменением климата.

- Польша сейчас готовится к строительству собственной атомной электростанции. Каково отношение общественности в вашей стране к вопросам развития атомной энергетики?

- Есть статистические данные, согласно которым около 60% поляков выступают за то, чтобы в стране присутствовала атомная энергетика. Но если изучить этот вопрос детально, в региональном разрезе, то выясняется, что есть области, где преобладают противники атомной энергетики, в то время как в других регионах ее развитие поддерживает абсолютное большинство.

- Насколько опыт Беларуси в строительстве АЭС может быть полезен Польше и другим странам?

- Конечно же, мы внимательно изучаем международный опыт в вопросах атомной энергетики. При этом надо учитывать, что Белорусская АЭС строится по российскому проекту, а атомную электростанцию в Польше будут строить по западной модели. Тем не менее, есть и общие вопросы.

Должен отметить, что у нас налажено активное сотрудничество с Беларусью. У меня есть несколько совместных научных работ с белорусскими коллегами. Мне удалось выступить на 19-й международной научной конференции "Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века" в Международном государственном экологическом институте им. А.Д.Сахарова БГУ на тему утилизации радиоактивных отходов, поделиться своими наработками и полученными результатами исследований. И на этом мы не останавливаемся: планируем обмен студентами и научными сотрудниками по европейской программе Erasmus+.

- Как изменилась атомная энергетика со времен крупных аварий, которые произошли на Чернобыльской и Фукусимской АЭС?

- Со временем любая отрасль претерпевает определенные изменения. Люди анализируют произошедшие ранее аварии, делают выводы и стараются что-то изменить, чтобы избежать неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Технологии значительно усовершенствованы и стали более безопасными, и это касается не только атомной энергетики, но и всех сфер жизнедеятельности человека.

Атомная энергетика - экономически эффективное направление, чем и обусловлено ее активное развитие. Но людей, конечно же, волнуют вопросы безопасности, потому мы делаем выводы из нашего опыта и находим решения, которые позволяют предотвратить подобные негативные последствия в будущем.

- Какими вы видите перспективы развития атомной энергетики?

- Думаю, атомная энергетика и соответствующие технологии будут интенсивно развиваться и в дальнейшем. Но не думаю, что она вытеснит другие источники энергии. Атомная энергетика должна работать в комплексе с возобновляемой энергетикой, в том числе ветро- и гидроэнергетикой.

- В каких сферах, помимо энергетического сектора, мирный атом сегодня приносит пользу?

- В нашей жизни много областей, в которых используется мирный атом. Очень эффективна ядерная медицина. Есть ряд заболеваний, которые другими способами излечить нельзя. Радиоизотопы используются при диагностике и лечении опухолей и выявлении других болезней.

Мирный атом также широко применяется в промышленности. Некоторые устройства в своей основе имеют источники радиационного излучения, например, приборы для определения плотности материалов, концентрации некоторых жидкостей. Даже в комнате, где мы с вами беседуем, есть два источника такого излучения - автономные пожарные извещатели. Эти детекторы дыма содержат небольшое количество америция и плутония. Если говорить в целом, то эти тяжелые металлы радиоактивны, но в таком малом количестве, как в данных приборах, они полностью безопасны.

Мирный атом, как это ни удивительно, применяется и в таких неожиданных областях, как история, культура. Воздействие на бумагу или стекло радиоактивным излучением позволяет определить подлинность произведения искусства, время его создания и т.д. Такого рода исследования мы проводили и в нашем институте, изучали иконы, стекло. Радиоизотопный метод в связи с его возможностями очень полезен для археологии и геологии.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-