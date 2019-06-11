ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие нормы содержит новая редакция Жилищного кодекса

12.06.2019 12:26 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Какие нормы содержит новая редакция Жилищного кодекса

В Беларуси в мае принята новая редакция Жилищного кодекса, которая вносит изменения в законодательство по вопросам правового регулирования жилищных отношений. Документ содержит ответы на многие интересующие жителей вопросы, в том числе по арендному, социальному жилью, начислению платы за жилищно-коммунальные услуги. Ожидается, что закон до конца июня будет опубликован и вступит в силу с 1 января 2020 года. Какие основные новшества в нем содержатся, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Плату за лифт и уборку подъездов отвяжут от количества жильцов

В законе закреплено, что техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение и работу оборудования, кроме лифта, граждане будут оплачивать исходя из общей площади квартиры. Ранее плата рассчитывалась в зависимости от количества зарегистрированных граждан, что не учитывало размер приходящейся доли в праве собственности на объекты совместного домовладения.

"Также участникам долевой собственности будет выплачиваться денежная компенсация за жилые помещения (соразмерно их доле в праве собственности) в случае признания по решениям исполкомов многоквартирных и блокированных жилых домов, в которых они проживают, не соответствующими санитарным и техническим требованиям, непригодными для проживания", - пояснила заместитель начальника отдела юридической работы и кадров министерства Ольга Герман.

Спецсчета для отчислений на капремонт

В новом законе урегулированы особенности функционирования счетов, на которых аккумулируется плата за капитальный ремонт. Отсутствие статуса спецсчета позволяло списывать с них деньги в бесспорном порядке по исполнительным и иным документам, хотя средства принадлежат плательщикам ЖКУ, а не организациям или исполкомам. Документ исключает такую возможность.

"Операции по специальным счетам приостанавливаться не будут, арест на них не налагается. Указанные требования не распространяются только на случаи, связанные с предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем", - отметила Ольга Герман.

При постановке на очередь в Минском районе учтут собственность в столице

В новом Жилищном кодексе изменились подходы к постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей Минского района. Семьи смогут претендовать на улучшение своих жилищных условий на территории района при условии отсутствия в их собственности и (или) владении жилых помещений, расположенных не только в этом населенном пункте, но и в столице.

"Ранее такой момент не учитывался. Некоторые граждане воспользовались возможностью построить жилье под Минском при наличии квартиры в столице. Теперь и к минчанам, и к жителям района будет применяться единый подход", - проинформировала представитель министерства.

Также законодательно урегулировано распространение норм Жилищного кодекса по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий на граждан республики, иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории страны.

Арендное жилье можно будет перевести в социальное

В новой редакции учтен наработанный практический опыт применения законодательства в жилищной сфере. Структура государственного жилищного фонда приводится в соответствие с нормативной базой, определенной указом №563 от 16 декабря 2013 года. Закрепляется норма, в силу которой социально незащищенные категории лиц, проживающие в арендной квартире и имеющие право на социальное жилье, могут переводить занимаемое помещение в категорию социального. Таким образом, они освобождаются от арендной платы.

"Рынок арендного жилья в Беларуси развивается с 2014 года. После 1 июля 2016 года все служебные жилые помещения переведены в арендный фонд, и теперь на его долю приходится свыше 50% от всего государственного жилищного фонда. Жилищный кодекс закрепляет порядок предоставления арендного жилья, тем самым обеспечивая более эффективное его заселение с соблюдением интересов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий", - пояснила Ольга Герман.

Если на жилые помещения коммерческого найма нет претендентов из числа очередников, на их получение вправе рассчитывать и другие граждане.

Новые правила для проживающих в общежитии

Обновленный Жилищный кодекс прописывает механизм воздействия на тех, кто мешает проживанию других жильцов в общежитии, портит имущество. Законодательно закреплено, что если человек три раза привлекается к административной ответственности за такие поступки, его можно выселить по требованию наймодателя. Еще одно новшество - бывшие воспитанники детских интернатных учреждений получат право на первоочередное предоставление комнаты в общежитиях, за исключением тех, которые находятся в ведении специализированных учебно-спортивных учреждений и предоставляются на период спортивной подготовки.

"Раньше на первоочередное предоставление комнаты имели право только воспитанники интернатов. Также по предложению Министерства обороны в число тех, кто может претендовать на место в общежитии в первоочередном порядке, включены граждане, имеющие положительные рекомендации после прохождения срочной военной службы", - рассказала Ольга Герман.

В целях финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций за ними закреплено право повторно предоставлять освобождаемые жилые помещения госжилфонда, построенные за счет средств местных бюджетов, целевых бюджетных жилищно-инвестиционных фондов, инновационных фондов, а также льготных кредитов Белагропромбанка и переданные в коммунальную собственность (либо в ее пределах в ведение организаций, не относящихся к сельскохозяйственным).

Социальные и правовые гарантии сохраняются

Как и ранее, на получение жилых помещений социального пользования вправе претендовать многодетные семьи, инвалиды I и II группы, одинокие неработающие пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами и другие категории граждан, определяемые указом № 563 от 16 декабря 2013 года. При предоставлении жилого помещения социального пользования установлено, что оно не может быть менее однокомнатной квартиры. Кроме того, людям, получившим инвалидность в период владения государственным жилищным фондом, предоставлена возможность поменять квартиру, если их дом по техническим причинам не может быть обустроен безбарьерной средой. "Исполкомы наделены компетенцией предоставлять им равноценное жилье в жилых зданиях с подходящей инфраструктурой. Это станет большой поддержкой для граждан", - отметила собеседница.

Из сферы регулирования Жилищного кодекса исключены отношения, связанные с приватизацией жилья государственного жилфонда и предоставления таких жилых помещений по договорам поднайма, поскольку в 2016 году истек срок обращения за приватизацией. Исключается институт поднайма применительно ко всем видам жилых помещений как государственного, так и частного жилищных фондов.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в мае принята новая редакция Жилищного кодекса, которая вносит изменения в законодательство по вопросам правового регулирования жилищных отношений....
 
Новости дня
Новости общества
 
«Заметал следы» так, что лишь помог служебной овчарке. В Лиозненском районе парень обокрал сельмаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика