|
В Бобруйске утонул подросток. Его друзья просили помощи у прохожих, но те подумали, что дети шутят
12.06.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 июня около 16.00 на «Гусином пляже» в 5-м микрорайоне Бобруйска утонул 14-летний подросток, ученик 32-й школы. Тело до сих пор не нашли,
Компания детей отдыхала на Березине в районе луга, называемого в народе «гусиным». Один из мальчиков прыгнул в реку и не вынырнул. Дети пытались сами найти его, не удалось. Обратились за помощью к женщине, отдыхавшей рядом. Она позвонила в МЧС, те — в спасательную станцию, рассказал начальник спасательной станции № 2 Валерий Барсуков.
Водолазы начали поиски, пока подростка не нашли.
Мама мальчика рассказала «ВБ», что ее сын Дима вчера пошел в трудовой лагерь при школе. После лагеря, как оказалось, с друзьями пошел на речку. В 16.30 ей позвонила милиция, сказали, что с Димой беда.
Друзья Димы просили помощи у проходивших мимо мужчин — подбежали к ним с криками «Тонет! Тонет!», — но те подумали, что подростки шутят, и ушли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия случилась вчера, 11 июня, на «Гусином пляже». Тело мальчика до сих пор не нашли.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)