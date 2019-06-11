В Бобруйске утонул подросток. Его друзья просили помощи у прохожих, но те подумали, что дети шутят

Источник материала: Tut.by

11 июня около 16.00 на «Гусином пляже» в 5-м микрорайоне Бобруйска утонул 14-летний подросток, ученик 32-й школы. Тело до сих пор не нашли, сообщили «Вечернему Бобруйску» в ОСВОД и спасательной станции.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Компания детей отдыхала на Березине в районе луга, называемого в народе «гусиным». Один из мальчиков прыгнул в реку и не вынырнул. Дети пытались сами найти его, не удалось. Обратились за помощью к женщине, отдыхавшей рядом. Она позвонила в МЧС, те — в спасательную станцию, рассказал начальник спасательной станции № 2 Валерий Барсуков.

Водолазы начали поиски, пока подростка не нашли.

Мама мальчика рассказала «ВБ», что ее сын Дима вчера пошел в трудовой лагерь при школе. После лагеря, как оказалось, с друзьями пошел на речку. В 16.30 ей позвонила милиция, сказали, что с Димой беда.

Друзья Димы просили помощи у проходивших мимо мужчин — подбежали к ним с криками «Тонет! Тонет!», — но те подумали, что подростки шутят, и ушли.