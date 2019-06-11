Верховный суд о деле больного диабетом, умершего в тюремной больнице: назначенное наказание - справедливое

Источник материала: Tut.by

В феврале суд Минского района приговорил жителя Ратомки Андрея Терещенко к полутора годам заключения за управлением автомобилем в состоянии опьянения. В жалобе на приговор защитник обращал внимание, что у Терещенко тяжелое состояние здоровья — сахарный диабет, и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Но суд оставил решение в силе. За три месяца за решеткой осужденный пережил несколько диабетических ком, в мае его привезли в республиканскую тюремную больницу, где он вскоре умер . Супруга говорит, что «просто так этого не оставит», она готовит жалобы и хочет знать, как лечили ее 45-летнего мужа и почему через четыре месяца заключения он скончался.



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С теми же вопросами мы обратились в Департамент исполнения наказаний МВД, но ни на один вопрос не получили четкого ответа. В ответе лишь указано, что сведения о работе учреждений уголовно-исполнительной системы — служебная информация ограниченного распространения. А сведения о методах лечения и причинах смерти осужденного — врачебная тайна. Проводится ли служебная проверка по факту смерти осужденного, остается неизвестным.

Мы также направили запрос в Верховный суд с просьбой разъяснить, почему Андрею Терещенко было назначено наказание в виде лишения свободы, учитывая его тяжелое заболевание. В ответе за подписью зампредседателя ВС Руслана Анискевича сказано:

— Судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда пришла к выводу, что назначенное судом Минского района Терещенко наказание с учетом принципа индивидуализации соразмерно содеянному, является справедливым, необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений. Нарушений судом не допущено.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что Терещенко ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление (Андрей Терещенко осужден по ч.2 ст. 3127−1 УК — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое ранее уже совершало подобное преступление — Прим. TUT.BY), в период отбывания наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за нарушение скоростного режима, что свидетельствует о нежелании Терещенко вести законопослушный образ жизни. В действиях Терещенко судом первой инстанции верно признано наличие рецидива преступлений, что влечет более строгое наказание. На основании изложенного судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда пришла к выводу о том, что доводы жалобы обвиняемого являются несостоятельными, и отсутствуют основания к изменению приговора.

— Мы не оспариваем приговор, мы просим назначить наказание с учетом его состояния здоровья. Его ведь приговорили к лишению свободы, а выходит, что к лишению здоровья, — говорила супруга осужденного за два дня до того, как стало известно, что Андрей Терещенко умер.

По закону, суд может досрочно освободить больного человека или заменить наказание на более мягкое (ст. 92 УК). Но для этого должно быть заключение медицинской комиссии о том, что заболевание препятствует отбытию наказания. По делу Терещенко такая комиссия не созывалась, хотя по словам супруги, в мае его экстренно доставили из Жодинской тюрьмы в республиканскую тюремную больницу на Володарского в Минске.

Мы поинтересовались у Верховного суда, за последние пять лет сколько человек в Беларуси были освобождены или получили более мягкое наказание по болезни (по ст. 92 УК). Такое решение принимает именно суд.

— Отдельный учет осужденных лиц, освобожденных от наказания, и количестве осужденных, которым наказание было заменено более мягким по заболеванию, не ведется, — заявили в ВС.