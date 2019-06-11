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Верховный суд о деле больного диабетом, умершего в тюремной больнице: назначенное наказание - справедливое
12.06.2019 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В феврале суд Минского района приговорил жителя Ратомки Андрея Терещенко к полутора годам заключения за управлением автомобилем в состоянии опьянения. В жалобе на приговор защитник обращал внимание, что у Терещенко тяжелое состояние здоровья — сахарный диабет, и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Но суд оставил решение в силе. За три месяца за решеткой осужденный пережил несколько диабетических ком, в мае его привезли в республиканскую тюремную больницу, где он
С теми же вопросами мы обратились в Департамент исполнения наказаний МВД, но ни на один вопрос не получили четкого ответа. В ответе лишь указано, что сведения о работе учреждений уголовно-исполнительной системы — служебная информация ограниченного распространения. А сведения о методах лечения и причинах смерти осужденного — врачебная тайна. Проводится ли служебная проверка по факту смерти осужденного, остается неизвестным.
Мы также направили запрос в Верховный суд с просьбой разъяснить, почему Андрею Терещенко было назначено наказание в виде лишения свободы, учитывая его тяжелое заболевание. В ответе за подписью зампредседателя ВС Руслана Анискевича сказано:
— Судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда пришла к выводу, что назначенное судом Минского района Терещенко наказание с учетом принципа индивидуализации соразмерно содеянному, является справедливым, необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений. Нарушений судом не допущено.
В ходе рассмотрения дела было установлено, что Терещенко ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление (Андрей Терещенко осужден по ч.2 ст. 3127−1 УК — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое ранее уже совершало подобное преступление — Прим. TUT.BY), в период отбывания наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за нарушение скоростного режима, что свидетельствует о нежелании Терещенко вести законопослушный образ жизни. В действиях Терещенко судом первой инстанции верно признано наличие рецидива преступлений, что влечет более строгое наказание. На основании изложенного судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда пришла к выводу о том, что доводы жалобы обвиняемого являются несостоятельными, и отсутствуют основания к изменению приговора.
— Мы не оспариваем приговор, мы просим назначить наказание с учетом его состояния здоровья. Его ведь приговорили к лишению свободы, а выходит, что к лишению здоровья, —
По закону, суд может досрочно освободить больного человека или заменить наказание на более мягкое (ст. 92 УК). Но для этого должно быть заключение медицинской комиссии о том, что заболевание препятствует отбытию наказания. По делу Терещенко такая комиссия не созывалась, хотя по словам супруги, в мае его экстренно доставили из Жодинской тюрьмы в республиканскую тюремную больницу на Володарского в Минске.
Мы поинтересовались у Верховного суда, за последние пять лет сколько человек в Беларуси были освобождены или получили более мягкое наказание по болезни (по ст. 92 УК). Такое решение принимает именно суд.
— Отдельный учет осужденных лиц, освобожденных от наказания, и количестве осужденных, которым наказание было заменено более мягким по заболеванию, не ведется, — заявили в ВС.
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Верховный суд о деле больного диабетом, умершего в тюремной больнице: назначенное наказание - справедливое
Андрей Терещенко умер в тюремной больнице через четыре месяца после осуждения. У него был сахарный диабет.
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