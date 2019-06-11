Почти во всех районах Гомельщины запрещено ходить в лес

Источник материала: Tut.by

Леса для посещения закрыты в 18 районах Гомельской области. Здесь установлен самый высокий 5-й класс пожарной опасности.





На онлайн-карте Министерства лесного хозяйства остались лишь три района области, леса которых посещать можно — Житковичский, Петриковский и Октябрьский. Но, вероятно, совсем скоро запрет распространится и на них, ведь в ближайшие дни сухая и жаркая погода сохранится .

Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей). Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.