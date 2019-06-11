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Почти во всех районах Гомельщины запрещено ходить в лес
12.06.2019 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Леса для посещения закрыты в 18 районах Гомельской области. Здесь установлен самый высокий 5-й класс пожарной опасности.
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Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей). Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.
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Леса для посещения закрыты в 18 районах Гомельской области.
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