Из зала суда: 6 лет лишения свободы получил мужчина за умышленное причинение тяжкого телесных повреждений опасных для жизни

Источник материала: Навiны Палесся



Большая трагедия одной маленькой семьи случилась в январе этого года. Недавно состоялось судебное заседание, в котором были поставлены все точки над «і” в этой истории. Виновник получил заслуженное наказание, а жертва сделала выводы на будущее.

…Николай и Марина жили вместе. Как сейчас принято называть, в гражданском браке. Вместе они были многодетной семьёй: в отношениях у них родился ребёнок, плюс две девочки от первого брака Марины.

Сожитель иногда “употреблял”. Замечания по этому поводу мужчине делали и гражданская жена, и тёща, но изменений не наблюдалось. В день трагедии Николай тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Разгорелась ссора. От слов перешёл к делу: ударил женщину три раза… головой о стену! Она убежала на кухню.

На какой-то момент показалось, что инцидент исчерпан и семейный агрессор остановился, но нет. Николай пошёл следом, где выплеснул на сожительницу ещё одну вспышку гнева. На этот раз схватил нож и ударил им женщину в грудь. Марина упала на пол, но он продолжал наносить удары…

Как выяснилось позже, Николай нанёс не менее двух проникающих ударов в грудную и брюшную полости и десять непроникающих колото-резаных ранений, сломал ей несколько рёбер… Когда прибежали дочери, досталось и им. Хорошо, что мужчина не пустил в ход нож. Иначе неизвестно, чем кончилась бы эта история для девочек.

В судебном заседании Николай признал себя виновным частично. Мол, вспоминает случившееся фрагментами. Помнит, как в комнату вбежали дочери потерпевшей, как он пытался её поднять, как убежал из дома, когда услышал, что собираются вызывать милицию. А ещё, со слезами на глазах, убеждал высокий суд в великой любви к Марине.

Суд под председательством судьи А. А. Прокопчука с участием государственного обвинителя Г. А. Снюк признал Николая виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения опасного для жизни, совершённого способом, носящим характер истязания (п. 3 ч. 2 ст. 147 Уголовного Кодекса Республики Беларусь). За своё преступление он был приговорён к шести годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. У него будет время подумать о силе своей любви и ненависти.

А Марине осталась память о том холодном зимнем дне, когда она могла лишиться жизни и своих детей. У неё есть страшный повод задуматься о том, с кем делить кров и постель; кого впускать в свой дом и в своё сердце; кого делать частью жизни своих детей…

Анастасия ПОКРОВСКАЯ