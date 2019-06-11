Собутыльник украл деньги с карточки

Источник материала: Навiны Палесся



Небольшая компания собралась для душевного отдыха с употреблением спиртного. Деньги были не у всех, поэтому за спиртным послали «гонца» с карточкой одного из собутыльников. Ему был (щедрая душа!) открыт пин-код карты.

Мужчина воспользовался ситуацией: не только купил спиртное, но ещё и снял с карточки 100 рублей. Видимо, в надежде, что под шумок этого не заметит законный хозяин денег. Но тот пропажу заметил и обратился в правоохранительные органы за помощью.

РОСК возбуждено уголовное дело. Теперь в ближайших перспективах воришки – ответственность по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники), за которое предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ