ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Собутыльник украл деньги с карточки

12.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Собутыльник украл деньги с карточки
Небольшая компания собралась для душевного отдыха с употреблением спиртного.  Деньги были не у всех, поэтому за спиртным послали «гонца» с карточкой одного из собутыльников.  Ему был (щедрая душа!) открыт пин-код карты. 

Мужчина воспользовался ситуацией: не только купил спиртное, но ещё и снял с карточки 100 рублей. Видимо, в надежде, что под шумок этого не заметит законный хозяин денег. Но тот пропажу заметил и обратился в правоохранительные органы за помощью.

РОСК возбуждено уголовное дело. Теперь в ближайших перспективах воришки – ответственность по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники), за которое предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.
Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Небольшая компания собралась для душевного отдыха с употреблением спиртного.  Деньги были не у всех, поэтому за спиртным послали «гонца» с
 
Новости дня
Новости общества
 
Верховный суд о деле больного диабетом, умершего в тюремной больнице: назначенное наказание - справедливое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика