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Ночью в Гомеле возле рынка горело кафе, не исключен поджог
12.06.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле ночью произошел пожар в кафе «Дым Foodландия» по улице Карповича,
Сообщение о возгорании гомельским спасателям поступило в 2.50 ночи. В результате пожара повреждена часть крыши, уничтожен деревянный навес. Пострадавших нет.
Рассматриваются две версии причины возникновения пожара: нарушение правил эксплуатации электросетей и поджог.
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В Гомеле ночью произошел пожар в кафе «Дым Foodландия» по улице Карповича, сообщили в МЧС.
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