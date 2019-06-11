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В Осиповичском районе введён запрет на посещение лесов

12.06.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Ограничения вызваны сложной пожароопасной обстановкой в лесном фонде, необходимостью обеспечения безопасности населения в данных условиях. Прогулки, походы, пикники, въезд в лес на любом личном транспорте ЗАПРЕЩЕНЫ. Человеческий фактор – одна из основных причин возгораний. За нарушение предусмотрен штраф – более 600 рублей.

Земляки, давайте сохраним наш лес!

В Осиповичском районе введён запрет на посещение лесов

 
 
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Ограничения вызваны сложной пожароопасной обстановкой в лесном фонде, необходимостью обеспечения безопасности населения в данных условиях. Прогулки, походы,...
 
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