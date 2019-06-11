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Возможность платить по месяцам или включать в цену топлива - Минфин о концепциях дорожного сбора

12.06.2019 14:42 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора - с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

"У нас сейчас две концепции по дорожному сбору. Есть концепция правительства, которая заключается в сохранении схемы уплаты этого сбора за доступ к дорожной инфраструктуре. По нашей задумке, человек может выбирать, на какой срок он покупает право использования дорожной сети - на месяц, два, на год. Право выбора планировалось предоставить самому человеку", - пояснил Максим Ермолович.

При обсуждении появился альтернативный вариант дорожного сбора - включение его в стоимость автомобильного топлива. Такой вариант тоже подготовлен правительством и направлен на согласование.

"В любом случае, выбор из двух вариантов будет сделан. Чтобы дороги строились, вовремя реконструировались, дорожная инфраструктура развивалась, потребуется собрать средства на эти цели. Без дорожного сбора, к сожалению, не обойтись. В какой форме он будет реализован - это предмет обсуждений", - резюмировал Максим Ермолович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора - с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость...
 
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