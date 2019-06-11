В общественном туалете Минска установили автоматы с тампонами и прокладками по рублю

Источник материала: Tut.by

В Минске появились автоматы по продаже прокладок и тампонов. Первые из них установили в женских уборных торгового центра «МОМО». Об этом сообщает сайт kyky.org.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Авторы инициативы — Анжелика Можейко и Екатерина Родина. Девушки участвовали в конкурсе женских стартапов Lady Awards, который поддерживает бизнес-идеи, разработанные женщинами.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Две недели назад они вышли в финал состязания, а вчера, 11 июня, прошел тестовый запуск их проекта. Теперь аппараты заработали и, как отмечают Анжелика и Екатерина, готовы выручать девушек в экстренных ситуациях. Первым, кто откликнулся на предложение сотрудничества, стал торговый центр «МОМО». На двух этажах тут установили автоматы woman care.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Автоматы продают прокладки и тампоны поштучно за 1 рубль. Для сравнения, средняя цена упаковки прокладок на 10 штук — около 3 рублей, упаковка женских тампонов на 16 штук стоит в районе 6 рублей.

Возможно, в ближайшее время число бизнес-партнеров у девушек расширится, и аппараты «распространятся» и по другим объектам.