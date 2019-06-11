|
В общественном туалете Минска установили автоматы с тампонами и прокладками по рублю
12.06.2019 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске появились автоматы по продаже прокладок и тампонов. Первые из них установили в женских уборных торгового центра «МОМО». Об этом
Авторы инициативы — Анжелика Можейко и Екатерина Родина. Девушки участвовали в конкурсе женских стартапов Lady Awards, который поддерживает бизнес-идеи, разработанные женщинами.
Две недели назад они вышли в финал состязания, а вчера, 11 июня, прошел тестовый запуск их проекта. Теперь аппараты заработали и, как отмечают Анжелика и Екатерина, готовы выручать девушек в экстренных ситуациях. Первым, кто откликнулся на предложение сотрудничества, стал торговый центр «МОМО». На двух этажах тут установили автоматы woman care.
Автоматы продают прокладки и тампоны поштучно за 1 рубль. Для сравнения, средняя цена упаковки прокладок на 10 штук — около 3 рублей, упаковка женских тампонов на 16 штук стоит в районе 6 рублей.
Возможно, в ближайшее время число бизнес-партнеров у девушек расширится, и аппараты «распространятся» и по другим объектам.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые из этих автоматов установили в женских уборных торгового центра «МОМО».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)