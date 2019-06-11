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Анатолий Сивак: для Минска купят 70 новых троллейбусов
12.06.2019 14:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столица закупит 70 новых троллейбусов, а вот с очередной покупкой автобусов пока повременят. Мэр Минска Анатолий Сивак рассказал TUT.BY, как будет обновляться транспорт.
Общественный транспорт в Минске
Однако к Европейским играм «Минсктранс» обновил автобусы: закупили
— Объективно в этом году нужно было заменить 450−470 самортизированных автобусов, но пока останавливаемся на 330, которые уже закупили, — рассказывает председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. — Все-таки если заменить все 450 автобусов на новые и в то же время наращивать число электробусов, то возникает проблема: а куда нам это все ставить? Мы же и трамваи собираемся закупать, и метро вводим.
Будут ли в городе закупаться новые троллейбусы, состояние которых этой весной
— Когда звучала проблема износа троллейбусов, мы решили купить 30 новых машин, но потом дополнительно оценили возможности — и теперь в плане значится закупка 70 троллейбусов, — отмечает Анатолий Сивак.
По словам руководителя Мингорисполкома, период, когда не было понимания, как относиться к троллейбусам, прошел.
— Для нас было важно определиться, как будет развиваться этот вид транспорта в Минске. Мысль витала: есть электробусы, а значит, троллейбусы уже не будем развивать. Но мы посмотрели на эти линии — они не самортизированные. Троллейбусы будут покупаться, линии — эксплуатироваться. Тем более что производители говорят: у них есть машины с автономным ходом. Это удобно: если понадобится продлить линию, троллейбус сможет пойти дальше на аккумуляторе.
Анатолий Сивак добавил, что для города стоит покупать «более качественный продукт».
— Например (скажу открыто), тот же «Белкоммунмаш» как коммунальное предприятие, которое производит троллейбусы, пользовался каким-то покровительством исполкома. Априори все считали, что закупки нужно делать именно на «Белкоммунмаше». Но сегодня троллейбусы производит и МАЗ. Я предложил руководству «Минсктранса»: пожалуйста, проводите конкурс, чтобы речь шла о более качественном продукте с меньшими расходами на эксплуатацию и большей эффективностью. Что будет меняться? Это обновление транспорта, обеспечение регламентных работ при ремонте и закупка более эффективного подвижного состава.
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Минск закупит 70 новых троллейбусов, а вот с очередной покупкой автобусов в столице пока повременят. Мэр Минска Анатолий Сивак рассказал TUT.BY, как будет обновляться...
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