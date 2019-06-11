Анатолий Сивак: для Минска купят 70 новых троллейбусов

Источник материала: Tut.by

Столица закупит 70 новых троллейбусов, а вот с очередной покупкой автобусов пока повременят. Мэр Минска Анатолий Сивак рассказал TUT.BY, как будет обновляться транспорт.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Общественный транспорт в Минске подходит к сроку списания . Средний возраст троллейбусов и автобусов — 9,5 лет (при сроке службы — 10 лет), средний возраст трамваев — 11 лет (при сроке службы в 15).

Однако к Европейским играм «Минсктранс» обновил автобусы: закупили более 300 машин с кондиционерами .

— Объективно в этом году нужно было заменить 450−470 самортизированных автобусов, но пока останавливаемся на 330, которые уже закупили, — рассказывает председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. — Все-таки если заменить все 450 автобусов на новые и в то же время наращивать число электробусов, то возникает проблема: а куда нам это все ставить? Мы же и трамваи собираемся закупать, и метро вводим.

Будут ли в городе закупаться новые троллейбусы, состояние которых этой весной критиковали водители ? Мэр Минска отвечает: да.

— Когда звучала проблема износа троллейбусов, мы решили купить 30 новых машин, но потом дополнительно оценили возможности — и теперь в плане значится закупка 70 троллейбусов, — отмечает Анатолий Сивак.

По словам руководителя Мингорисполкома, период, когда не было понимания, как относиться к троллейбусам, прошел.

— Для нас было важно определиться, как будет развиваться этот вид транспорта в Минске. Мысль витала: есть электробусы, а значит, троллейбусы уже не будем развивать. Но мы посмотрели на эти линии — они не самортизированные. Троллейбусы будут покупаться, линии — эксплуатироваться. Тем более что производители говорят: у них есть машины с автономным ходом. Это удобно: если понадобится продлить линию, троллейбус сможет пойти дальше на аккумуляторе.

Анатолий Сивак добавил, что для города стоит покупать «более качественный продукт».

— Например (скажу открыто), тот же «Белкоммунмаш» как коммунальное предприятие, которое производит троллейбусы, пользовался каким-то покровительством исполкома. Априори все считали, что закупки нужно делать именно на «Белкоммунмаше». Но сегодня троллейбусы производит и МАЗ. Я предложил руководству «Минсктранса»: пожалуйста, проводите конкурс, чтобы речь шла о более качественном продукте с меньшими расходами на эксплуатацию и большей эффективностью. Что будет меняться? Это обновление транспорта, обеспечение регламентных работ при ремонте и закупка более эффективного подвижного состава.

Полное интервью с Анатолием Сиваком читайте на TUT.BY уже сегодня.