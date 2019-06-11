Без самокатов и селфи-палок. Опубликованы правила поведения зрителей на Европейских играх в Минске

Источник материала: Tut.by

Во время проведения II Европейских игр в Минске ужесточат меры безопасности. Уже опубликованы правила поведения для зрителей, а кроме того — перечень предметов, которые нельзя проносить на спортивные объекты: самокаты, термосы, энергетические напитки и селфи-палки.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Гостям напоминают, что при входе на спортивные объекты они обязаны пройти досмотр и предъявить личные вещи. Если среди них окажется предмет из «черного списка» (он указан ниже), то нужно оставить его в камере хранения. На спортивном объекте следует занимать только место, указанное в билете, и следовать указаниям персонала и милиции.

Разрешено взять с собой воду или безалкогольный напиток в прозрачной пластиковой бутылке объемом не более 0,5 литра. Но никакой еды, алкоголя, пива и энергетических напитков.

Как всегда, на массовом мероприятии нельзя быть в состоянии опьянения (алкоголя, наркотиков, психотропов и так далее). Тем более нельзя это употреблять, как и распивать алкоголь, слабоалкогольные напитки и пиво в «не предназначенных для этого местах».

Запрещено иметь при себе, а также использовать имитаторы и муляжи любого оружия, взрывчатки и боеприпасов. Никаких источников открытого огня и пиротехники.

Есть ограничения по габариту предметов, которые можно взять с собой на мероприятия Игр: не более 40*40*45 сантиметров по длине, ширине и высоте.

Нельзя скрывать лица (масками и прочим), пропагандировать войну или экстремистскую деятельность (в том числе плакатами), иметь при себе незарегистрированные флаги и другую символику, чье «содержание направлено на причинение ущерба» общественному порядку и людям.

«Запрещено воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а также на организаторов Игр», — уточняется в правилах поведения для зрителей.

Тем более нельзя бросаться чем бы то ни было в болельщиков, спортсменов и других людей, создавать помехи для прохода людей и толпится на лестницах.

Под запретом — незаконная торговля (особенно входными билетами на Игры), пронос рекламной продукции и раздача продукции «политического и религиозного характера».

Тех, кто откажется соблюдать правила, будут вынуждены вывести за пределы площадок, а стоимость билета уже не компенсируют. А при нарушении закона — привлекут к ответственности.

«Черный список»: самокаты, термосы, детские коляски

Есть также отдельный перечень предметов, запрещенных к обращению на объектах Европейских игр.

Здесь не только реальное оружие и боеприпасы, его имитаторы и муляжи, но даже игрушки, «имеющие вид огнестрельного или холодного оружия». Плюс электрошокеры, бумеранги, кастеты и тому подобное.

В список попали лазерные указки и маркеры, окисляющие и токсичные вещества, горючие газы и жидкости, а также «бьющиеся предметы весом более 5 кг».

На Игры не пустят людей с животными (за исключением собак-поводырей в наморднике и на поводке) или с детской коляской. Также стоит оставить дома термосы и фляги. Кроме того, ранее в газете МВД «На страже» упоминалось , что на Игры не пустят с селфи-палками.

Под запретом — любой спортивный инвентарь или оборудование, включая велосипеды, самокаты, сигвэи, скейты и так далее. Еще рабочий инструмент, дроны, радиоэлектронные и высокочастотные устройства, кроме мобильных телефонов.

Для лекарств, если нет отдельного рецепта от врача, можно проносить не больше одной упаковки или не более 7 наименований (в любой форме, от капель до шприцев — но лишь в заводской упаковке).

Флаги и баннеры, если они по содержанию не нарушают закон, должны быть не более 2 на 1,5 метра по размеру.

В целом, организаторы просят зрителей быть терпеливыми к персоналу, так как принятые меры — лишь для их собственной безопасности.

Что: II Европейские игры Когда: 21 июня - 30 июня Где: Минск Сколько: от 15 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН