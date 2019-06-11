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Приемная кампания в лицеи и колледжи стартует в Беларуси 15 июня

12.06.2019 15:04 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Приемная кампания в лицеи и колледжи стартует в Беларуси 15 июня
Фото из архива

12 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Приемная кампания в учреждения профессионального технического образования стартует 15 июня. Планируется, что учащимися лицеев и колледжей станут 29,7 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Набор будут вести 127 лицеев и колледжей по более чем 250 профессиям, а также для обучения рабочим профессиям - 47 учреждений образования других уровней, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования. "На уровень профессионально-технического образования планируется принять всего 29,7 тыс. человек, в том числе за счет средств бюджета - 29,4 тыс.", - проинформировали в пресс-центре.

В Минобразования отметили, что структура подготовки каждый год совершенствуется, чтобы гибко реагировать на изменяющуюся потребность региональных рынков труда. "В 2019 году планируется прекратить или приостановить прием по 157 невостребованным профессиям (в 2018 году - по 168) и открыть подготовку по 151 новой для отдельных учреждений профтехобразования профессии (в 2018 году - по 193)", - рассказали в пресс-центре.

Планируется начать подготовку аппаратчиков обработки стекловолокнистых материалов, аппаратчиков дубления (меховое производство), отделочников меховых шкурок, сборщиков изделий из пластмасс, операторов системы автоматизированного изготовления лекал. Такие специальности в белорусских лицеях и колледжах появятся впервые.

Что касается структуры приема, то она сохранит тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составят около 80%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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12 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Приемная кампания в учреждения профессионального технического образования стартует 15 июня. Планируется, что учащимися лицеев и...
 
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