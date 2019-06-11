Брестчане с вечера занимали очередь, чтобы отдать ребенка в гимназию не по прописке

Источник материала: Tut.by

В Бресте люди с вечера занимали очередь, чтобы отдать своих детей в гимназию № 1 не по прописке.



Очередь на подачу заявлений, вечер 11 июня. Прием заявлений стартовал сегодня, 12 июня. Фото читателя TUT.BY

Брестчане, которые не попадают в зону первой гимназии, с вечера занимали очередь, чтобы записать своих детей в это учебное заведение.

Запись с 12 июня проходит в первый и в пятый классы на свободные места, оставшиеся после зачисления по территориальному принципу.



Очередь на подачу заявлений, вечер 11 июня. Прием заявлений стартовал сегодня, 12 июня. Фото читателя TUT.BY

Узнать, какие дома относятся к гимназии № 1, можно здесь .

В прошлом году ажиотаж наблюдался только в первый день приема заявлений . Процесс проходил под контролем прокуратуры. На 2018/19 учебный год набирали два класса первоклассников и три — пятиклассников. В этом году гимназия набирает четыре пятых класса.