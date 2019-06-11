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Брестчане с вечера занимали очередь, чтобы отдать ребенка в гимназию не по прописке
12.06.2019 15:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте люди с вечера занимали очередь, чтобы отдать своих детей в гимназию № 1 не по прописке.
Брестчане, которые не попадают в зону первой гимназии, с вечера занимали очередь, чтобы записать своих детей в это учебное заведение.
Запись с 12 июня проходит в первый и в пятый классы на свободные места, оставшиеся после зачисления по территориальному принципу.
Узнать, какие дома относятся к гимназии № 1, можно
В прошлом году ажиотаж наблюдался только в
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Запись производится в первый и в пятый классы на места, оставшиеся после зачисления по территориальному принципу.
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