В Гомеле родители будущих первоклашек стоят в очередях, чтобы записать ребенка в школу не по прописке

Источник материала: Tut.by

С сегодняшнего дня в Гомеле стартовал прием заявлений для поступления в первый класс, у некоторых гомельских школ с утра выстроились приличные очереди из родителей.





Как сообщают «Сильные новости», у яслей-сада — средней школы № 73 дежурство организовали еще за день — родители будущих первоклашек создали живую очередь и сменяли друг друга через каждые три часа. А все потому, что это единственная школа и сад на всю округу (после того, как здесь появился 104-й микрорайон, детей заметно прибавилось, а школу и сад до сих пор так и не построили).

«Всего в этом году набирают четыре класса по 28 человек. Если не придешь заранее, скорее всего, ребенок не попадет в эту школу. И даже не будет учиться в нашем районе. Нас примут туда, где останутся места. Я не хочу возить ребенка в другой конец города. Эти очереди — это наша родительская инициатива. Родители записывались еще со вчера, организовывали дежурства. Мне не нравится, что происходит именно так. Но я у меня нет другого выбора! Если я приду завтра подавать документы, то мест уже не будет. (…) И так происходит не только в нашей школе, так по всему городу: и на Кристалле, и в Волотове, и в Советском районе», — рассказывает мама будущего первоклашки.

Днем 12 июня директор школы Дмитрий Остриков рассказал TUT.BY, что уже к 9.15 очередь в заведении сошла на нет. При этом свободные места в первые классы еще остались: «На данный момент записано 116 первоклашек, еще свободно 20 мест».

Очередь сегодня образовалась и возле школы СШ № 61. Цель собравшихся — записать детей именно в это учебное заведение. Школа новая, есть бассейн, специализированные начальные классы. Но по законодательству в первую очередь школа принимает детей, которые проживают в домах, закрепленных за этим учреждением образования.

— Родители имеют право записать ребенка в любую школу и даже в несколько школ. И жители нашего микрорайона, и не жители сегодня написали заявления, мы их приняли, — сказала директор учебного заведения.

Но попадет ли ребенок в ту или иную школу не по прописке, становится известно только к концу августа.