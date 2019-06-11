Профсоюзы рекомендуют изменить время работы строителей. Что еще наниматель должен сделать в жару

Источник материала: Tut.by

Прогнозы синоптиков не утешают: в ближайшие дни 30-градусная жара не спадет. Этот июнь уже побил температурные рекорды. И тяжелее всего белорусам, которые работают на открытом воздухе. Можно ли устроить днем трехчасовую сиесту? А поменять график работы во время жары? Имеет ли право сотрудник отказаться выходить на работу? Эти нюансы TUT.BY разбирает вместе с Павлом Манько, главным техническим инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Профсоюзы уже стали проверять, комфортно или не очень белорусам работать в 30-градусную жару. И такие рейды продлятся до сентября. Как отмечает Павел Манько, под пристальным вниманием не только те, кто трудится на улице, но и офисные работники.

Может ли работодатель устроить сотрудникам в жару трехчасовую сиесту? Оказывается, сейчас в стране нет документа, который бы регламентировал продолжительность рабочего времени для тех, кто работает на улице. Раньше были санитарные правила и нормы, их отменили, а взамен пока ничего не придумали. Исходя из этого, каждый работодатель может сам определять, когда сотрудникам начинать рабочий день, а когда заканчивать. Например, на предприятии могут договориться: на работу будут выходить в шесть утра, пока не очень жарко, объявлять в самый солнцепек сиесту, а вечером снова трудиться. Или рассмотреть другой вариант — устраивать почаще перерывы. Для офисных сотрудников действуют санитарные нормы и правила, однако каждый работодатель может пересмотреть режим работы и сослаться на «правила внутреннего трудового распорядка». Выходит, быть сиесте или нет, каждый начальник решает индивидуально.

Как руководство должно заботиться о подчиненных, когда на градуснике +30? Обеспечивать водой. А если человек занимается физическим трудом, рекомендация профсоюзов — обеспечивать минералкой. Нет четких правил, сколько литров воды должно быть у каждого сотрудника. Например, водителям общественного транспорта выдается по две бутылки минералки, если речь идет про офисных сотрудников, главное, чтобы в помещении стоял кулер.

Какая температура должна быть на рабочем месте? В офисах — не более 28 градусов. Если температура выше, рабочий день сокращается на час. Для производственных помещений предусмотрены другие правила. Температурный режим на предприятии зависит от категории работ. Например, если человек много передвигается, носит тяжести, в помещении должно быть прохладно (18−20 градусов). А вот в том же литейном цеху, где и так жарко, как только на термометре выше 32 градусов, рабочий день длится три часа. У строителей и энергетиков другие регламенты: рабочий день сокращается на час при 27-градусной жаре. Что же касается водителей общественного транспорта, температура в кабине не может быть выше 28 градусов. Чтобы не стало плохо от жары, водители включают вентиляторы и открывают форточки. Работа строителей в сильную жару регулируется отдельным документом. В нем указано: наниматель должен обеспечить обеспечивать работников бутилированной водой на каждом этаже строящегося здания, а также объявлять перерывы при температуре свыше 30 градусов. К слову, накануне профсоюз направил письмо во все строительные организации, в котором было рекомендовано нанимателю сместить время работы таким образом, чтобы с 12 до 15, в самый солнцепек, работники имели возможность отдыхать.

Можно отказаться работать в жару? Любой сотрудник может отказаться от работы, если действительно есть угроза его жизни и здоровью (ст. 222 Трудового кодекса, ст. 11 Закона об охране труда). Например, приходит водитель на работу, а ему не выдали воду, вентилятор, в кабине +35. В этом случае он должен письменно сообщить руководству, что в таких условиях работать невозможно. Но есть нюанс: пока шеф не рассмотрит это заявление, свои обязанности придется выполнять.

Куда жаловаться, если на рабочем месте слишком жарко, а руководство не обращает на это внимание? Можно позвонить на горячую линию технической инспекции ФПБ 8-(017)-203−90−48 (время работы с 8.30 до 11.30 и с 15.30 до 17.30) и профсоюзный инспектор приедет в компанию с проверкой.