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1,5 млрд долларов и счастливая жизнь. Как «американский генерал» из Facebook попытался обмануть белоруску
12.06.2019 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Молодечно 51-летняя женщина в Facebook познакомилась с иностранцем — и тот попытался ее обмануть. Как мечта о красивой жизни едва не обошлась влюбленной женщине в 750 долларов,
Мужчина в соцсети представился генералом американской армии. Говорил, что служит в Ливии, планирует уйти в отставку и провести остаток жизни со своей возлюбленной в тихой и уютной Беларуси.
Воодушевленная женщина в какой-то момент получила очередное сообщение от «генерала»: тот писал, что отправил ей посылку с 1,5 млрд долларов — чтобы обеспечить ей и себе королевскую жизнь на пенсии. Но вот, мол, беда: на украинской границе задержали человека, который должен был передать посылку — и теперь за «ящик денег» таможне нужно заплатить 750 долларов, или его конфискуют. Все денежные операции мужчина рекомендовал проводить через банк.
Ситуация показалась женщине странной — и переводить деньги она отказалась. А потом обратилась в милицию — чтобы предупредить о таком способе развода.
Милиция провела проверку, установила, что «американский генерал» писал ей из-за границы — и решила еще раз предупредить всех о необходимости быть очень осторожными, затевая подобные романтические знакомства в Сети.
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1,5 млрд долларов и счастливая жизнь. Как «американский генерал» из Facebook попытался обмануть белоруску
История о том, как мечта о красивой жизни едва не обошлась влюбленной женщине в немалую сумму - но она была бдительна.
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