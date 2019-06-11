1,5 млрд долларов и счастливая жизнь. Как «американский генерал» из Facebook попытался обмануть белоруску

Источник материала: Tut.by

В Молодечно 51-летняя женщина в Facebook познакомилась с иностранцем — и тот попытался ее обмануть. Как мечта о красивой жизни едва не обошлась влюбленной женщине в 750 долларов, рассказали в милиции региона.

Мужчина в соцсети представился генералом американской армии. Говорил, что служит в Ливии, планирует уйти в отставку и провести остаток жизни со своей возлюбленной в тихой и уютной Беларуси.

Воодушевленная женщина в какой-то момент получила очередное сообщение от «генерала»: тот писал, что отправил ей посылку с 1,5 млрд долларов — чтобы обеспечить ей и себе королевскую жизнь на пенсии. Но вот, мол, беда: на украинской границе задержали человека, который должен был передать посылку — и теперь за «ящик денег» таможне нужно заплатить 750 долларов, или его конфискуют. Все денежные операции мужчина рекомендовал проводить через банк.

Ситуация показалась женщине странной — и переводить деньги она отказалась. А потом обратилась в милицию — чтобы предупредить о таком способе развода.

Милиция провела проверку, установила, что «американский генерал» писал ей из-за границы — и решила еще раз предупредить всех о необходимости быть очень осторожными, затевая подобные романтические знакомства в Сети.