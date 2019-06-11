ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

1,5 млрд долларов и счастливая жизнь. Как «американский генерал» из Facebook попытался обмануть белоруску

12.06.2019 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Молодечно 51-летняя женщина в Facebook познакомилась с иностранцем — и тот попытался ее обмануть. Как мечта о красивой жизни едва не обошлась влюбленной женщине в 750 долларов, рассказали в милиции региона.

Мужчина в соцсети представился генералом американской армии. Говорил, что служит в Ливии, планирует уйти в отставку и провести остаток жизни со своей возлюбленной в тихой и уютной Беларуси.

Воодушевленная женщина в какой-то момент получила очередное сообщение от «генерала»: тот писал, что отправил ей посылку с 1,5 млрд долларов — чтобы обеспечить ей и себе королевскую жизнь на пенсии. Но вот, мол, беда: на украинской границе задержали человека, который должен был передать посылку — и теперь за «ящик денег» таможне нужно заплатить 750 долларов, или его конфискуют. Все денежные операции мужчина рекомендовал проводить через банк.

Ситуация показалась женщине странной — и переводить деньги она отказалась. А потом обратилась в милицию — чтобы предупредить о таком способе развода.

Милиция провела проверку, установила, что «американский генерал» писал ей из-за границы — и решила еще раз предупредить всех о необходимости быть очень осторожными, затевая подобные романтические знакомства в Сети.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История о том, как мечта о красивой жизни едва не обошлась влюбленной женщине в немалую сумму - но она была бдительна.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле родители будущих первоклашек стоят в очередях, чтобы записать ребенка в школу не по прописке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсы женские классические в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика