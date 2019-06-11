В гродненском лесопарке «Румлево» больше нельзя выгуливать собак

Источник материала: Tut.by

Лесопарк «Румлево» стал ботаническим памятником природы. Решение о преобразовании памятника природы местного значения в ботанический принял Гродненский горисполком. Это сделано в связи с изменением границ, режима охраны и использования объекта, сообщает «Гродненская правда».





На всей территории площадью более 90 гектаров вводится особый режим охраны и использования. Теперь там нельзя строить новые объекты (за исключением инженерных и транспортных коммуникаций, лодочных причалов, сооружений для обустройства и благоустройства пляжей и зон отдыха населения, экологических троп). Под запретом вырубка деревьев и любое изменение ландшафта. В лесопарковой зоне отныне нельзя выгуливать собак и ездить на машине (вне определенных мест).