Под Гомелем очевидцы сняли песчаный вихрь

Источник материала: Tut.by

Очередной песчаный вихрь попал в объектив камер очевидцев. Видео разместил телеграм-канал ЧП Беларусь. Видео снято 12 июня под Гомелем.

Для Беларуси такое природное явление, как песчаный вихрь, уже не редкость. С изменением климата они появляются все чаще, особенно по юго-востоку страны. Вихри возникают у поверхности земли в малооблачную жаркую погоду при сильном прогреве почвы. Холодный воздух резко ударяется о землю, нагревается и поднимается вверх.