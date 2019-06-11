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Под Гомелем очевидцы сняли песчаный вихрь
12.06.2019 17:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Очередной песчаный вихрь попал в объектив камер очевидцев. Видео
Для Беларуси такое природное явление, как песчаный вихрь, уже не редкость. С изменением климата они появляются все чаще, особенно по юго-востоку страны. Вихри возникают у поверхности земли в малооблачную жаркую погоду при сильном прогреве почвы. Холодный воздух резко ударяется о землю, нагревается и поднимается вверх.
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Для Беларуси такое природное явление уже не редкость.
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