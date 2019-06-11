Мэр Минска высказался о лоукостах и о том, с чего начать «косвенную поддержку» аэропорта

Источник материала: Tut.by

Минск попросил у президента передать земли возле Национального аэропорта Минск городу. Об этом председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак рассказал TUT.BY.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Мингорисполком попросил у президента передать земли «вокруг аэропорта, за его забором», городу. Об этом рассказал мэр Минска Анатолий Сивак, отвечая на вопрос, есть ли возможность привести в белорусскую столицу авиакомпании-лоукосты.

— Территория, которая по генплану Минска находится вокруг аэропорта, за его забором, — это территория Минской области. По генплану этот участок — перспективный для Минска. Минская область понимает, что земля перспективно городская и туда не входит. И вот всю эту территорию, все инженерные сети содержит РУП «Национальный аэропорт Минск». Водопровод, скважины, канализацию, обкосить какую-то траву — все аэропорт. Все эти затраты неизбежно ложатся на цену услуг аэропорта для всех авиакомпаний, которые летают в Минск. Потом это скажется и на стоимости авиабилета. Я это понимал как министр и предлагал: Минск, заберите это все, это понемногу начнет отражаться на стоимости услуг Национального аэропорта. Я не находил взаимопонимания, но раз я сам сюда пришел — я пошел к президенту и сказал: нам надо забрать эти земли. Чтобы мы их развивали, думали как о городской территории — с благоустройством, наружным освещением, стоянками для автомобилей, которые постоянно подвергаются критике, водозаборами, ливневками…

По словам Сивака, президент предложение одобрил и поручил вместе с Минской областью подготовить нормативный документ по передаче этих территорий Минску.

— И это уже будет элемент косвенной поддержки для Национального аэропорта, и она не будет останавливаться.

По мнению мэра Минска, прежде чем говорить о привлечении бюджетных авиакомпаний в белорусскую столицу, нужно выполнить «лежащие на поверхности функции по поддержке аэропорта».

— Если вы мне расскажете при следующей встрече, по какому маршруту нужно, чтобы летал первый лоукост — я этим займусь. Ведь чтобы вести переговоры с лоукостом о полетах, нужен определенный поток пассажиров, — добавил Анатолий Сивак.

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