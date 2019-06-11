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Студенческую деревню в Минске, где поселят спортсменов, взяли под круглосуточную охрану

12.06.2019 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 11 июня под круглосуточную охрану в Минске взяли Студенческую деревню, где будут размещаться спортсмены II Европейских игр. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Комплекс зданий возле метро «Петровщина» (в обычное время — студенческая деревня) примет более 4 тысяч человек во время Игр. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Протяженность охраняемого периметра составляет 4 километра. За прилегающей территорией наблюдает более 70 видеокамер, усилены меры дорожной безопасности, наряды ДПС приближены к объекту.

Сообщается, что в течение 4 дней саперно-пиротехнические группы обследуют каждое помещение на этом объекте, начиная с подвалов и заканчивая чердаками, а затем опломбируют до прибытия гостей.

— Доступ на территорию обеспечивают 4 контрольно-пропускных пункта. На данный момент внутрь допускается по аккредитации только обслуживающий персонал, экстренные службы и автомобили, которые подвозят продукты питания. Все люди и транспортные средства тщательно досматриваются, — рассказал замначальника милиции общественной безопасности Московского РУВД Минска Дмитрий Колодинский.

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Теги: Минск
 
 
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А в течение пары дней все помещения проверят и опломбируют до приезда гостей.
 
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