Медики рассказали, сколько раз с начала лета выезжали к пострадавшим с тепловым и солнечным ударом

Источник материала: Tut.by

С 1 по 12 июня медики 27 раз выезжали к пострадавшим с тепловым и солнечным ударом, сообщили в пресс-службе Минздрава.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Больше всего вызовов бригад скорой помощи зафиксировано в Гомельской области — 11, в Минской — 7, в Гродненской области и Минске — по 4, Брестской области — 1.

Напомним, из-за жары до конца недели объявлен оранжевый уровень опасности.

Медики напоминают, что причинами теплового удара могут стать воздействие на организм высокой температуры в условиях высокой влажности, ношение теплой и синтетической одежды, чрезмерное употребление алкоголя, некоторые лекарства повышают риск получения теплового удара (вазоконстрикторы, диуретики, антидепрессанты и антипсихотические средства) и, конечно, жаркая погода.

Наибольшему риску теплового удара подвержены дети и пожилые люди.

Медики советуют в жаркую погоду носить легкую одежду из натуральных материалов, пить больше жидкости и избегать тяжелой физической нагрузки в жаркое время года. Также не следует детям разрешать играть в жаркую погоду под открытым солнцем.