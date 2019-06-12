ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Онлайн-конференция по вопросам пенсионного обеспечения пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда 19 июня

12.06.2019 15:39 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Онлайн-конференция по вопросам пенсионного обеспечения пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда 19 июня

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция по вопросам пенсионного обеспечения с участием заместителя министра труда и социальной защиты Беларуси Валерия Ковалькова пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты 19 июня.

На вопросы об особенностях начисления и выплаты пенсий, о перспективах их дальнейшего повышения и о возможных новациях в системе пенсионного обеспечения также будут отвечать начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Наталья Мурашкевич, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Лариса Яшкова.

Интерактивный проект реализуется одновременно на сайтах www.mintrud.gov.by и www.belta.by (раздел "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ"). Каждый посетитель сайтов может заранее или непосредственно во время проведения конференции задать ее участникам вопросы по заявленной теме. Предварительный прием вопросов открыт с 9.00 14 июня до 21.00 16 июня.

Ответы будут публиковаться в режиме реального времени 19 июня после 15.00 по мере готовности.

Формат мероприятия не предполагает рассмотрения частных ситуаций, по которым требуется изучение дополнительных документов о стаже, заработке или пенсионного дела. По таким вопросам необходимо обращаться непосредственно в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция по вопросам пенсионного обеспечения с участием заместителя министра труда и социальной защиты Беларуси Валерия...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле родители будущих первоклашек стоят в очередях, чтобы записать ребенка в школу не по прописке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика