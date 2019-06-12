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На окраине Могилева начинают строить долгожданную поликлинику
13.06.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В третьем квартале 2019-го начинается строительство поликлиники в микрорайоне Казимировка, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Жилин. Участок под застройку уже выделен, определен и источник финансирования,
— Это будет масштабное многофункциональное учреждение, объединяющее в единой структуре взрослую и детскую поликлиники, стоматологическое отделение, женскую консультацию, — рассказал Александр Жилин. — Проектно-сметная документация уже разработана.
Александр Жилин также говорит, что в этом году принято окончательное решение о строительстве кардиохирургического корпуса областной больницы.
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А в областной больнице построят кардиохирургический корпус - президент поддержал проект.
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