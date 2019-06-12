ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На окраине Могилева начинают строить долгожданную поликлинику

13.06.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В третьем квартале 2019-го начинается строительство поликлиники в микрорайоне Казимировка, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Жилин. Участок под застройку уже выделен, определен и источник финансирования, пишет mogilevnews.by.

— Это будет масштабное многофункциональное учреждение, объединяющее в единой структуре взрослую и детскую поликлиники, стоматологическое отделение, женскую консультацию, — рассказал Александр Жилин. — Проектно-сметная документация уже разработана.

Александр Жилин также говорит, что в этом году принято окончательное решение о строительстве кардиохирургического корпуса областной больницы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А в областной больнице построят кардиохирургический корпус - президент поддержал проект.
 
Новости дня
Новости общества
 
Интервью мэра, работа в жару, очередная «Четверть века» и цены на овощи и клубнику - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика