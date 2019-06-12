На окраине Могилева начинают строить долгожданную поликлинику

Источник материала: Tut.by

В третьем квартале 2019-го начинается строительство поликлиники в микрорайоне Казимировка, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Жилин. Участок под застройку уже выделен, определен и источник финансирования, пишет mogilevnews.by.

— Это будет масштабное многофункциональное учреждение, объединяющее в единой структуре взрослую и детскую поликлиники, стоматологическое отделение, женскую консультацию, — рассказал Александр Жилин. — Проектно-сметная документация уже разработана.

Александр Жилин также говорит, что в этом году принято окончательное решение о строительстве кардиохирургического корпуса областной больницы.