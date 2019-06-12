Интервью мэра, работа в жару, очередная «Четверть века» и цены на овощи и клубнику - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Прогнозы синоптиков не утешают: в ближайшие дни 30-градусная жара не спадет. Как вам живется и работается? Тяжелее всего, конечно, тем, кто работает на открытом воздухе. А можно ли поменять график работы во время жары? Или вообще отказаться выходить на работу? Давайте расскажем все нюансы — ну и, конечно, обязательно почитайте наш обзор главных новостей и текстов среды, вдруг что-то в эту жару пропустили. Кстати, если у вас до сих пор нет дачи, а хочется — вот тут участков под Минском «подвезли» .





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Со дна Дуная в Будапеште подняли затонувший 29 мая прогулочный катер — на нем нашли тела еще четырех человек. Но и это не все жертвы …

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

У нас — очередной выпуск спецпроекта «Четверть века» — об итогах 25-летнего правления Александра Лукашенко. Мы смотрим, что он сделал с тех пор, как он изменил Беларусь. В этот раз — о том, какие решения за последние двадцать пять лет определили структуру и состояние экономики Беларуси , как она распорядилась доставшимся ей советским наследием, какой запас прочности смогла создать. Тут все однозначно: выбор особого, не то чтобы социалистического, но, очевидно, нерыночного пути Беларуси — заслуга лично первого президента.





О СПОРТЕ

А вот у нас большое интервью с чешским тренером брестского «Динамо» Марцелом Личкой. Его, кстати, лучшим тренером мая в белорусском футболе: брестское «Динамо» — команда звезд, провалившаяся год назад — лидирует в чемпионате. Он нам много рассказал о спорте и жизни, а еще на примере 13-летних динамовцев показал, как делает установки для взрослой команды . «Хорошие игроки всегда хотят показать болельщикам, что „Динамо Брест“ — лучшая команда в стране. Так что, ребята, желание, сердце и что? Одна команда! Не индивидуальный игрок, а одна команда, окей? Десять человек — одно сердце, да?»





Все новости среды, 12 июня

Кстати. Сегодня же у нас очередная «Экономика на пальцах» ! Неделька-то, помните, какая выдалась?! Громче всех прозвучала отставка главы МВД Игоря Шуневича . Белорусы замерли: чего ждать? Это оттепель перед выборами? А будут перемены в экономическом курсе? Власть решила прислушаться к проблемам народа? Разберем сегодня кадровые перестановки и слова, которыми президент сопровождал их, — подключайтесь в 15.25 . И будьте очень внимательны и неравнодушны друг к другу в такую погоду: медики то и дело спасают людей от теплового и солнечного ударов , а в Бобруйске вон дети звали прохожих на помощь, когда их друг тонул, — а те подумали. что они шутят, и ушли .

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