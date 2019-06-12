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Интервью мэра, работа в жару, очередная «Четверть века» и цены на овощи и клубнику - все за вчера

13.06.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Прогнозы синоптиков не утешают: в ближайшие дни 30-градусная жара не спадет. Как вам живется и работается? Тяжелее всего, конечно, тем, кто работает на открытом воздухе. А можно ли поменять график работы во время жары? Или вообще отказаться выходить на работу? Давайте расскажем все нюансы — ну и, конечно, обязательно почитайте наш обзор главных новостей и текстов среды, вдруг что-то в эту жару пропустили. Кстати, если у вас до сих пор нет дачи, а хочется — вот тут участков под Минском «подвезли».


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Мэр Минска Анатолий Сивак дал нам большое интервью: рассказал, что будет со знаменитыми минскими долгостроями, станет ли город закупать новые автобусы и троллейбусы и как попытается бороться с пробками во дворах. «Мне, — говорит, — в этой должности нельзя ругаться, но лучше б я поругался. Я раньше в городе не видел столько недостатков, а сейчас я каждый день иду и вижу одни недостатки». Ну и вообще там много интересного, обязательно прочтите (особенно если вы — Мотолько).
  • Кстати, о долгостроях. Помните бизнес-центр возле метро «Борисовский тракт», который начали начали строить еще аж в 2010 году? Его планировали сдать в 2014-м, но дело встало. И вот теперь «Футурис», наконец, достроили — смотрите, какой он! Кстати, говорят, там и без кондиционеров даже в такую жару хорошо.
  • Противники строительства аккумуляторного завода вчера встретились с губернатором Брестчины Анатолием Лисом. И, говорят, появилась надежда, что завод все же будет закрыт! «Власть наконец-то повернулась к нам лицом. Нас слушают и слышат», — радуются активисты.
  • Гимназии начали принимать документы. Часто отдать детей в эти учебные заведения хотят не только родители, чьи дома относятся сюда по прописке, но и семьи с других улиц. Их надежда — свободные места. Как попадают на них — расскажем в этом репортаже.
  • Поговорили с фермерами и узнали, стоит ли нам ждать подорожания овощей и клубники из-за наводнения и жары. Например, цена на огурцы каждый день растет — Столинщину же затопило, помните? А вот Лунинецкий район завален клубникой — и ее сдают за копейки или бросают гнить.
  • В центре Москвы прошла акция в поддержку журналиста Ивана Голунова. На мероприятии, не согласованном городскими властями, были задержаны более 500 человек, среди них — политик Алексей Навальный, журналисты «Медузы», Reuters, «Коммерсанта», «Дождя», «Новой газеты», Der Spiegel. Смотрите, как все это было.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Вот очень странная история об украденном кольце — за 400 тысяч долларов, между прочим! Но интересно в ней то, что это преступление повлекло за собой посадки нескольких белорусских следователей… Подробности — здесь.
  • В Витебске парень ищет «Золушку», потерявшую туфельку на выпускном. Давайте ему поможем!
  • Родители из регионов жалуются на проблемы с бесплатной корейской вакциной «Эупента» — говорят, ее нет в поликлиниках, и родителям предлагают делать платные прививки (а это — более 90 рублей!). В чем дело, что происходит?
  • Ой, очень классное видео! У нас тут парни разбирают советы для девушек по их же соблазнению! Одно только «изобразите лицо-дебильцо» чего стоит. Но некоторые, говорят, реально работают! В общем, девушкам обязательно нужно посмотреть это видео, чтобы не выглядеть глупо.
  • Кстати, девушки! В Минске появились автоматы по продаже прокладок и тампонов поштучно. Наконец-то! Недешево, конечно, но бывают моменты, когда не до экономии.
  • Помните мультик о Чипе и Дейле? Если вам меньше 25 лет, тогда, наверное, нужно напомнить, что это старые диснеевские истории о приключениях бурундуков в большом городе. А если вам больше 25-ти, то вы точно обрадуетесь, узнав, что их снимут по новому — целых 39 новых серий!

О СПОРТЕ

  • А вот у нас большое интервью с чешским тренером брестского «Динамо» Марцелом Личкой. Его, кстати, лучшим тренером мая в белорусском футболе: брестское «Динамо» — команда звезд, провалившаяся год назад — лидирует в чемпионате. Он нам много рассказал о спорте и жизни, а еще на примере 13-летних динамовцев показал, как делает установки для взрослой команды. «Хорошие игроки всегда хотят показать болельщикам, что „Динамо Брест“ — лучшая команда в стране. Так что, ребята, желание, сердце и что? Одна команда! Не индивидуальный игрок, а одна команда, окей? Десять человек — одно сердце, да?»


Все новости среды, 12 июня

Кстати. Сегодня же у нас очередная «Экономика на пальцах»! Неделька-то, помните, какая выдалась?! Громче всех прозвучала отставка главы МВД Игоря Шуневича. Белорусы замерли: чего ждать? Это оттепель перед выборами? А будут перемены в экономическом курсе? Власть решила прислушаться к проблемам народа? Разберем сегодня кадровые перестановки и слова, которыми президент сопровождал их, — подключайтесь в 15.25. И будьте очень внимательны и неравнодушны друг к другу в такую погоду: медики то и дело спасают людей от теплового и солнечного ударов, а в Бобруйске вон дети звали прохожих на помощь, когда их друг тонул, — а те подумали. что они шутят, и ушли.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Доброе утро! Прогнозы синоптиков не утешают: в ближайшие дни 30-градусная жара не спадет. Как вам живется и работается? Тяжелее всего, конечно, тем, кто работает на...
 
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