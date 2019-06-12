ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Муж ругался, что я много трачу». Как пачка майонеза изменила жизнь семьи из Гродно

13.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Анна Дрыгваль родилась и живет в Гродно. Работает на местном предприятии «Радиоволна», где вяжет жгуты для автомобилей. Вместе с мужем Сергеем растит двоих сыновей — Артема и Руслана. А однажды, купив пачку майонеза, Анна выиграла 100 тысяч рублей.

Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи», где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Не сразу осознала, что такое 100 тысяч»

Анна пришла работать на «Радиоволну» еще в 2005 году. Как прошла месячное обучение, так и трудится там вязальщицей вот уже 14 лет. Параллельно окончила заочное отделение Гродненского государственного аграрного университета, где обучалась бухгалтерскому учету.

Анна рассказывает, что в их семье это уже не первый выигрыш:

— Мы играем в «Удачу в придачу!» больше трех лет. Выигрывали разные мелочи: то два рубля на телефон, то сертификат на 10 рублей. «Товаров удачи» много, среди них можно найти необходимые в быту. А если нужных среди них не было, я брала, например, печенье.


Анна Дрыгваль

По семейной традиции в «Евроопт» Анна вместе с мужем ходят, чтобы закупиться на несколько дней вперед. Так что за раз они тратят в магазине по 120−130 рублей. Сумма не самая маленькая, и Сергей, как говорит Анна, иногда за это ругался.

Муж Анны работает технологом на мебельной фабрике. Девушка шутит, что в их будущей квартире мебель будет проектировать именно он. А познакомилась пара еще в 2007 году.

— Наш общий приятель работает вместе с Сергеем. Однажды он сказал, что хочет меня с кем-то познакомить. Так мы с Сережей встретились, сходили в бильярд — и закрутилось, — улыбается девушка.


Муж не всегда одобрял продуктовые траты жены

— Годы шли, мы выигрывали только небольшие призы, а денег тратили много. Но сертификат на 100 тысяч, конечно, все повернул в другую сторону! Мне позвонили с неизвестного номера, попросили оставаться на линии. Так прошла минута, может, больше. Я видела телефонный код и понимала, что звонят из Минска. А когда меня вывели в прямой эфир, сообщив, что я выиграла главный приз, не сразу поняла, что это вообще такое — 100 тысяч. Такую сумму сложно осознать.


«Друзья думали, что выигрывают только подставные люди»

— Первыми меня поздравили коллеги. Моя инструктор звонила прямо во время эфира: кто-то из знакомых сообщил ей, что работница «Радиоволны» выиграла 100 тысяч. После нее стали звонить и писать вообще все. Спрашивали, когда будем отмечать, приду ли я теперь на работу. Но увольняться я не планирую, хоть работа у нас нелегкая: постоянно на ногах и нужно быть максимально сконцентрированной.

В тот счастливый день Анна больше всего ждала реакции мамы. Она регулярно смотрит трансляции розыгрышей «Удачу в придачу!», но тогда не успела к эфиру: Анна сама сообщила ей радостную новость. Родителям мужа в Дятловский район весть о выигрыше пара тоже передала самостоятельно.

— Я удивилась, чего мама не звонит. Оказалось, она просто была на работе в это время. Мама потом тоже принялась меня поздравлять. А вот муж в это все сперва не поверил. Да и у меня, честно говоря, были сомнения. Сразу после розыгрыша к нам приехал Виталий Карпанов, чтобы поздравить с выигрышем, но мы все равно до конца не верили в происходящее. И только когда через день нам в Минске вручили Статускарту с деньгами, осознали, что все случилось наяву.


Семья Анны: муж Сергей и сыновья Артем и Руслан

Теперь все спрашивают у Анны, какой же майонез она купила.

— Многие друзья не верили в правдивость игры, думали, что выигрывают только подставные люди. А сейчас перед глазами у них есть конкретный пример, человек, с которым они знакомы.

«Квартирный вопрос решили, можно думать о путешествии»

Последние три года семья Анны живет в общежитии, которое предоставило предприятие «Радиоволна». За собственный уголок Анна и Сергей начали выплачивать кредит год назад.

— Строительная организация скоро сдаст дом, сейчас мы оформляем документы. Планировали по чуть-чуть выплачивать долг еще много лет, а получилось, что отдали всю сумму за один день. Все это благодаря выигрышу.


Денег, которые выиграла семья, хватило не только на квартиру. Анна и Сергей думают, куда отправятся отдыхать этим летом.

— Времени для планирования путешествия у нас немного, отпуск близко. Поэтому пока присматриваемся к Турции: туда не нужно делать визу. Но это пока неточно: все же в квартире нужно сделать ремонт, на него тоже понадобятся деньги. А еще в будущем мы мечтаем построить дом. Пусть небольшой, но зато со своим участком.

Некоторые спрашивают у Анны и Сергея, не захотелось ли им, получив такую сумму на руки, и вовсе переехать в другую страну. Но о переезде, говорит героиня, они даже не думали: они очень любят город, в котором живут.


Семья Дрыгваль очень любит город, в котором живет

— Единственный переезд, который мы планируем, так это в нашу новую квартиру, — резюмирует Анна.


Гродно

Партнер проекта:


Во вторник, 18 июня, «Евроопт» в игре «Удача в придачу!» разыграет огромный денежный приз — 100 000 рублей! А также три внедорожника и множество других денежных призов! Смотрите прямую трансляцию на телеканале ОНТ и evroopt.by 18 июня в 18.20!

Читайте также

«Поеду в Киев, а потом на море». Как директор из Минска распорядится выигранной машиной
«Увидела 30 пропущенных и испугалась»: как страховой агент выиграла 100 тысяч рублей в автолавке
«Соседи обещали помочь заплатить налог». Сразу три семьи из Шарковщины выиграли автомобили
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анна Дрыгваль из Гродно покупала товары удачи на протяжении трех последних лет, упорно веря, что ей повезет. И это случилось: за один день работница «Радиоволны»...
 
Новости дня
Новости общества
 
Брест плавится от жары. Как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика