«Муж ругался, что я много трачу». Как пачка майонеза изменила жизнь семьи из Гродно

Источник материала: Tut.by

Анна Дрыгваль родилась и живет в Гродно. Работает на местном предприятии «Радиоволна», где вяжет жгуты для автомобилей. Вместе с мужем Сергеем растит двоих сыновей — Артема и Руслана. А однажды, купив пачку майонеза, Анна выиграла 100 тысяч рублей.

Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Не сразу осознала, что такое 100 тысяч»

Анна пришла работать на «Радиоволну» еще в 2005 году. Как прошла месячное обучение, так и трудится там вязальщицей вот уже 14 лет. Параллельно окончила заочное отделение Гродненского государственного аграрного университета, где обучалась бухгалтерскому учету.

Анна рассказывает, что в их семье это уже не первый выигрыш:

— Мы играем в «Удачу в придачу!» больше трех лет. Выигрывали разные мелочи: то два рубля на телефон, то сертификат на 10 рублей. «Товаров удачи» много, среди них можно найти необходимые в быту. А если нужных среди них не было, я брала, например, печенье.



Анна Дрыгваль

По семейной традиции в «Евроопт» Анна вместе с мужем ходят, чтобы закупиться на несколько дней вперед. Так что за раз они тратят в магазине по 120−130 рублей. Сумма не самая маленькая, и Сергей, как говорит Анна, иногда за это ругался.

Муж Анны работает технологом на мебельной фабрике. Девушка шутит, что в их будущей квартире мебель будет проектировать именно он. А познакомилась пара еще в 2007 году.

— Наш общий приятель работает вместе с Сергеем. Однажды он сказал, что хочет меня с кем-то познакомить. Так мы с Сережей встретились, сходили в бильярд — и закрутилось, — улыбается девушка.



Муж не всегда одобрял продуктовые траты жены

— Годы шли, мы выигрывали только небольшие призы, а денег тратили много. Но сертификат на 100 тысяч, конечно, все повернул в другую сторону! Мне позвонили с неизвестного номера, попросили оставаться на линии. Так прошла минута, может, больше. Я видела телефонный код и понимала, что звонят из Минска. А когда меня вывели в прямой эфир, сообщив, что я выиграла главный приз, не сразу поняла, что это вообще такое — 100 тысяч. Такую сумму сложно осознать.





«Друзья думали, что выигрывают только подставные люди»

— Первыми меня поздравили коллеги. Моя инструктор звонила прямо во время эфира: кто-то из знакомых сообщил ей, что работница «Радиоволны» выиграла 100 тысяч. После нее стали звонить и писать вообще все. Спрашивали, когда будем отмечать, приду ли я теперь на работу. Но увольняться я не планирую, хоть работа у нас нелегкая: постоянно на ногах и нужно быть максимально сконцентрированной.

В тот счастливый день Анна больше всего ждала реакции мамы. Она регулярно смотрит трансляции розыгрышей «Удачу в придачу!», но тогда не успела к эфиру: Анна сама сообщила ей радостную новость. Родителям мужа в Дятловский район весть о выигрыше пара тоже передала самостоятельно.

— Я удивилась, чего мама не звонит. Оказалось, она просто была на работе в это время. Мама потом тоже принялась меня поздравлять. А вот муж в это все сперва не поверил. Да и у меня, честно говоря, были сомнения. Сразу после розыгрыша к нам приехал Виталий Карпанов, чтобы поздравить с выигрышем, но мы все равно до конца не верили в происходящее. И только когда через день нам в Минске вручили Статускарту с деньгами, осознали, что все случилось наяву.



Семья Анны: муж Сергей и сыновья Артем и Руслан

Теперь все спрашивают у Анны, какой же майонез она купила.

— Многие друзья не верили в правдивость игры, думали, что выигрывают только подставные люди. А сейчас перед глазами у них есть конкретный пример, человек, с которым они знакомы.

«Квартирный вопрос решили, можно думать о путешествии»

Последние три года семья Анны живет в общежитии, которое предоставило предприятие «Радиоволна». За собственный уголок Анна и Сергей начали выплачивать кредит год назад.

— Строительная организация скоро сдаст дом, сейчас мы оформляем документы. Планировали по чуть-чуть выплачивать долг еще много лет, а получилось, что отдали всю сумму за один день. Все это благодаря выигрышу.





Денег, которые выиграла семья, хватило не только на квартиру. Анна и Сергей думают, куда отправятся отдыхать этим летом.

— Времени для планирования путешествия у нас немного, отпуск близко. Поэтому пока присматриваемся к Турции: туда не нужно делать визу. Но это пока неточно: все же в квартире нужно сделать ремонт, на него тоже понадобятся деньги. А еще в будущем мы мечтаем построить дом. Пусть небольшой, но зато со своим участком.

Некоторые спрашивают у Анны и Сергея, не захотелось ли им, получив такую сумму на руки, и вовсе переехать в другую страну. Но о переезде, говорит героиня, они даже не думали: они очень любят город, в котором живут.



Семья Дрыгваль очень любит город, в котором живет

— Единственный переезд, который мы планируем, так это в нашу новую квартиру, — резюмирует Анна.



Гродно

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