Отпуск на родине. Как Браславские озера заменили Затоку, и чего не хватает одному из лучших курортов

Источник материала: Tut.by

— Сюда приехал отдохнуть, как в Затоке побывал, — очень красноречиво говорит минчанка Анастасия Шведко об отдыхе на озере Дривяты в Браславе. Она приехала сюда с детьми к двоюродной сестре на уикенд. Говорит, что детям такой отдых в радость, можно в этом году на море и не ехать. Правда, на пляже сейчас идет реконструкция и пока нет беседок. А совсем рядом работает техника: укладывают камни, делают дорожки.



Браславские озера. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Чем же манит туристов один из лучших курортов Беларуси на Браславских озерах, чего ему не хватает и что сейчас здесь по чем?

Очень часто белорусы отдыхают где угодно, но только не дома. Тем временем за последние годы в Беларуси появилось много достойных туристических объектов, все больше людей стараются открыть туристам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов. В проекте «Отпуск на родине» мы уже писали о Нарочи и Голубых озерах .

«Хотелось бы, чтобы в Браславе был Starbucks или McDonalds»

В Браславе идет реконструкция пляжа на озере Дривяты. Это первое, на что обращаешь внимание, попав сюда. Деревянные беседки в виде грибочков убрали, остался песок. На нем на своих покрывалах и загорают туристы.





Дривяты — самое большое по площади озеро в Браславском Поозерье. Город примыкает прямо к нему. Заход в воду с пляжа здесь очень плавный, можно долго идти, а воды будет всего по колено. Поэтому здесь так много семей с детьми.

Браславских озер около 300. Куда бы не поехал в Браславском районе, окажешься около какого-нибудь озера. Каждый здесь найдет свое.

Самыми глубокими считаются Волосо Южный и Волосо Северный. Их глубина 40,4 и 29,2 метра соответственно.

В последний раз на Браславских озерах мы были четыре года назад , кажется, что сейчас многое изменилось в лучшую сторону. В самом Браславе стало больше кафе, а одно из них открылось прямо на пляже. Оно так и называется «Plage».





Вполне приличное место, как того и требует курорт. Здесь можно посидеть за столиком и выпить прохладительные напитки, спрятаться от раскаленного солнца и перекусить. Глядишь, доживем до того момента, когда здесь появится набережная как в Паланге: ухоженная и длинная, где можно долго-долго гулять, наслаждаясь отпуском. Пока этого нет, туристы рады и небольшому участку песка, ведь за ним — уже трава и заросли.

Дмитрий и Катерина Альшаниковы приехали в Браслав позагорать и искупаться из Шарковщины. Это в 45 километрах. Ездят сюда каждый год, у них на малой родине озер нет. И им, как и многим здесь, пока что на пляже не хватает инфраструктуры: тех же зонтиков.

Тем временем на Дривятах уже появился надувной аквапарк с водным батутом и горкой, можно арендовать шезлонги за два рубля в час, детям покататься на водных лыжах, а взрослым — на вейкборде. Еще здесь есть аренда надувных баллонов и тюбингов.





У районного физкультурно-спортивного клуба «Дривятич» на пляже открыт пункт проката лодок, байдарок, катамаранов, велосипедов, футбольных и волейбольных мячей, спасательных жилетов и инвентаря для бадминтона. Например, один час аренды горного велосипеда — три рубля, прогулочной лодки и двух жилетов на это же время — четыре рубля.

Недалеко отдыхает компания минчан, которая остановилась у друзей. Евгений и Дарья курят кальян, к ним, искупавшись в озере, подходят Дмитрий и Володя. Дмитрий родом из Браслава и отмечает, что приезжает сюда к родителям выспаться и отдохнуть от большого города.



Остров на озере Снуды. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

— Мы приезжаем из Минска и кайфуем от природы. Нам этих шумных движух и в Минске хватает, а здесь хочется за костром посидеть, пообщаться, — говорят ребята.

Сейчас обед и в жару мы решили слегка перевести дух в прохладном рестобаре «На грани» в центре Браслава. Кондиционеры возвращают к жизни и обостряют слух. За соседним столиком сидит семья и разговаривает между собой на английском и польском языках. Между нами завязывается неформальная беседа и выясняется, что Татьяна, ее муж Павел и дочь Виктория Рокита прилетели из Торонто в Канаде. Татьяна родом из Браслава, ее муж — поляк, но уже 30 лет живет на американском континенте, дочь там и родилась. Виктория изучает бизнес в университете, а у ее родителей своя строительная фирма.



Виктория и Паве Рокита.

В последний раз в Браславе они были два года назад и говорят, что позитивные изменения заметны, хотя проблема с тем, чтобы найти место, где можно поесть, осталась. Туристы считают, что было бы не плохо открыть сеть столовых, где обеды бы стоили по четыре-шесть рублей.



Вид с горы Маяк.

Туристов много, и даже новые кафе не могут обеспечить местами всех, тем более, что некоторые из них находятся за городом. Объяснение простое — туристический сезон короткий, примерно 2,5 месяца, а заведениям надо как-то выживать.

До этого курортного городка дошла минская мода на шаурму или кебаб, их подают в кафе «Кавярня», рестобаре «На грани», кафе «Балаш» возле известного для местных торгового центра «Виталич». В том же кафе «Балаш» ежедневно есть обеденные комплексы — первое, второе и компот — за 5 рублей 50 копеек.

Виктория Рокита отмечает, что ей, конечно же, хотелось бы, чтобы в Браславе был Starbucks или McDonalds.

— Но ничего такого нет, я знаю, что это очень дорого — их здесь открыть. Еще хотелось бы, чтобы в Браславе был и торговый центр, а не только базар, — говорит она.





Госгостиницы заняты командировочными, премиум сегмент немного страдает

Браслав находится в 239 километрах от Минска. Это 3,5 часа езды на машине. Можно добраться и на автобусе или маршрутке. Стоимость билета 12 — 15 рублей.





Браслав — небольшой город. По последним данным в нем живет около 10 тысяч человек. Привычных для Минска высоток здесь нет, дома, в основном, — одно- и двухэтажные.

В городе есть несколько государственных гостиниц: они принадлежат ЖКХ, ДОСААФ и районному объединению музеев. Цены невысокие, условия вполне нормальные: в той же гостинице музеев «Заезны двор» все чисто и аккуратно, одноместный номер с холодильником стоит меньше 40 рублей в сутки, без холодильника — чуть больше 31 рубля. При этом гостиница находится у береговой линии озера Дривяты.



Гостиница «Заезны двор» справа

Вообще, найти недорогое жилье в Браславе сейчас сложно. В близлежащих Миорах, что в 45 километрах от Браслава, строят металлопрокатный завод, в самом Браславе идет реконструкция к «Дожинкам» и почти все недорогие места заняты строителями.

Для туристов, которые привыкли к премиум-отдыху, в Браславе тоже есть места, правда, на одно из них стало меньше. Известный комплекс «Green Club» закрылся. Но отель «Braslav Lakes» в черте города на озере Новято по-прежнему работает. На booking.com у него по-прежнему хороший рейтинг — сейчас 8,8. Самый дешевый номер на двоих на пять ночей в июле здесь предлагают за 563 рубля без налогов и сборов. Завтрак стоит 11 рублей, что по местным меркам недешево.

Туристы могут остановиться в бывшей резиденции президента и на турстоянке посреди леса

Важный игрок на туристическом рынке — Национальный парк «Браславские озера». Он предлагает очень много услуг — отдых на туристических стоянках, базах отдыха, экскурсии, отдых в сафари-парке, рыбалку и охоту.



Владимир Петкевич, ведущий специалист отдела туризма Национального парка «Браславские озера».

Владимир Петкевич, ведущий специалист отдела туризма Национального парка «Браславские озера», рассказывает, что на въезде в город у них есть два информационных поста. Один — если ехать на машине со стороны Мяделя, а второй — со стороны Логойского тракта и Полоцка. На постах можно получить оперативную информацию о том, где остановиться, также здесь можно купить путевки на рыбалку.

В нацпарке свои четыре базы отдыха и один домик рыбака. Одна из баз «Золово» находится в лесу на берегу озера Золво. Это примерно в 20 километрах от Браслава. В нацпарке ее считают идеальным местом, где можно послушать пение птиц и побыть наедине с собой. На этот сезон база уже на 70% забронирована, при этом сюда в равных пропорциях едут белорусы и россияне, хотя раньше было больше россиян.





В одном из домиков на этой базе снять комнату на двоих в сутки стоит 45 рублей 5 копеек. В этом случае душ будет общий на этаж с другими двумя комнатами, есть миникухня и общий холодильник.

Еще один бюджетный вариант размещения на этой базе обойдется в 70 рублей 25 копеек. в сутки. Это номер на двоих с двухместной кроватью. Есть и двухместные номера с раздельными кроватями, там одно место стоит 52 рубля 56 копеек в сутки.

Именно на этой базе отдыха находится бывшая резиденция Александра Лукашенко. Арендовать ее на сутки стоит 399 рублей, а сам коттедж рассчитан на восемь человек. Как правило, его арендуют те, кто приезжает большой компанией. Коттедж выдержан в минималистичном стиле, все скромно, но со вкусом. Помимо спален здесь есть рабочий кабинет.



Бывшая резиденция Александра Лукашенко на базе отдыха «Золово».



















Алена Туронок, администратор базы отдыха «Золово», рассказывает, что есть гости, которые приезжают семьями, и во время отпуска мужья работают. Поэтому наличие такого кабинета очень актуально, тем более, что на базе отыха есть WI-FI. Рядом с коттеджем расположен банный комплекс. Там есть русская парная, а один из выходов ведет прямо к озеру.

Администратор объясняет, что на их базе гости редко готовят сами. Здесь есть кафе, а полноценное питание три раза в день из блюд домашней кухни обойдется в 35 рублей в день. Такой вариант чаще всего и выбирают. Бывает, что кто-то отказывается от ужина и жарит себе шашлыки — на базе есть бесплатная барбекю-площадка.





На территории базы отдыха стоит миниатюрная белорусская хата с русской печкой. Один раз за время отдыха гостям для того, чтобы они ощутили колорит национальной культуры, подают ужин здесь.

Помимо того, что живя на базе «Золово» можно купаться в озере, загорать, ходить в лес за грибами и ягодами, здесь можно за четыре рубля в час взять напрокат велосипед или бесплатно покататься на катамаранах или лодке.

Еще одна база отдыха нацпарка «Дривяты» находится рядом с Брасловом на одноименном озере. Она самая вместительная среди баз нацпарка. Здесь могут одновременно отдыхать до ста человек. Например, на троих можно снять двухкомнатный номер примерно за 100 рублей в сутки, питание нужно заказывать отдельно. Три раза поесть в местном ресторане — 35 рублей в сутки. И пообедать сюда приходят с других баз и усадеб, так как здесь подают недорогие обеденные комплексы.



База отдыха «Дривяты».







Планируется, что именно от этой базы в нынешнем сезоне будет отплывать прогулочный теплоход. Он рассчитан на 11 человек, и всего за прогулку в течение часа нужно заплатить 83 рубля. Если вы пришли прокатиться вдвоем, а других желающих нет, то все 83 рубля придется заплатить вам.

В нацпарке есть туристические стоянки — очень популярный вид отдыха сегодня. 59 из них — заказные. Это значит, что место там надо заранее бронировать через нацпарк, так просто туда приехать и занять его не получится. Бронировку ежегодно открывают 15 января. В этом году одну из стоянок — «Лазурную» — забронировали на весь сезон всего за два часа после того, как бронирование открылось. Эта самая популярная стоянка рассчитана на компанию до 20 человек и находится на перешейке озер Волосо Северный и Южный. В выходные аренда этой турстоянки стоит 110 рублей на всех в сутки, в будние — 88 рублей. На стоянке есть навесы, туалеты, дрова, качели, парилка.



Парилка на стоянке «Пантелеевский рог».

Стоянки общего типа бронировать не нужно: просто приезжаешь и ставишь палатку. Сотрудник нацпарка приедет сам, примет оплату и выдаст чек. Стоянка стоит 4,5 рубля с человека за сутки. На таких стоянках дрова нужно покупать, охапка стоит 3,5 рубля.

Владимир Петкевич рассказывает, что каждый год количество тех, кто отдыхает на турстоянке растет на 15%. И по его словам, именно такой отдых помогает человеку быстрее восстановиться.





— Я слышал от медика, который изучал период психофизического восстановления, что на базе отдыха человек восстанавливается за 20 суток, а на лоне природы, на турстоянке это время сокращается вдвое. То есть за десять суток можно полностью психофизически восстановиться.

Если вы никогда не отдыхали на турстоянке, то на Браславских озерах стоит начать с «Окменицы». Она находится на озере Струсто. На нем есть самый большой остров — Чайчин. К стоянке идет очень хорошая дорога, есть родник с питьевой водой Зимник.



Туристическая стоянка «Окменица».

По легенде, когда у человека черная полоса в жизни, надо прийти к нему, набрать воды и умыть лицо. После этого все должно наладиться.



Озеро Божье око ночью. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

На частных базах отдыха уже сейчас почти нет мест

Много вариантов размещения предлагают и частники. Всего в районе 279 агроусадеб, и стоимость ночевки там стартует от 10 рублей в сутки с человека. Понятно, что цена будет зависеть от условий проживания и количества человек. И если кажется, что на Браславских озерах в основном сдают комнаты в коттеджах, то это не так. Есть много вполне европейских вариантов размещения.

Например, недалеко от озера Дривяты находится база отдыха «Васпан». Ее хозяева Надежда Селистровская и Евгений Андросов — минчане, но когда-то очень полюбили этот край, сначала построили дом для себя, потом продали, нашли это место и увлеклись — стали строить гостевой дом.



Хозяйка базы отдыха «Васпан» Надежда Селистровская

Надежда говорит, что и сегодня, когда они со старшим сыном вспоминают, что здесь было до их гостевого дома, понимают, что только азартные люди могли во все это ввязаться. Тем не менее их смелость поощрена. Сейчас в гостевом доме десять номеров: четыре двухкомнатных и шесть однокомнатных. И несмотря на то, что полноценно сезон начнется с 20 июня, из них в субботу, 8 июня, были свободны только два.

— Я сама шторы шила, пазлы складывала, которые сейчас в виде картин висят в апартаментах. Большую часть всего сделал муж, мы даже дизайнеров не просили помочь.



База отдыха «Васпан»

















Однокомнатные апартаменты на двоих здесь стоят 80−100 рублей в сутки, двухкомнатные на четверых — 160−180 рублей. В номерах оборудованная кухня и санузлы. Надежда отмечает, что для себя они выбрали нишу — семейный отдых, поэтому к ним и приезжает много пар с детьми. Когда сезон набирает обороты, они проводят у себя для детей мастер-классы. Приглашают из Браславских музеев специалистов и те показывают, что можно сделать из той же глины и соломки.

Надежда соглашается, что пока что в Браславе ощущается нехватка кафе. У них на базе гости чаще всего готовят сами, также могут заказать обеды на государственной базе отдыха «Дривяты» или в частном кафе «Кавярня». Они делают доставку.





Еще одна частная база «Красногорка» находится на озере Снуды. Визуально она представляет собой территорию с отдельными домиками. 8 июня там были заняты все апартаменты, поэтому комплекс нам показали только снаружи. На территории есть кафе, но по желанию гости могут готовить сами. Один комплекс на обед, ужин или завтрак в кафе стоит 10 рублей.





Здесь можно искупаться в озере и позагорать на пляже, на территории комплекса есть баня, уличные тренажеры, детская площадка, канатная дорога, велосипеды, квадрациклы, лодки и катамараны.

Апартаменты стоят от 25 до 35 рублей в среднем с человека в сутки.



База отдыха «Красногорка».

— В этом сезоне уже забронировано около 70% мест. 50% наших отдыхающих — белорусы. Они чаще всего находят нас через соцсети, — рассказывает Екатерина Менькова, помощник руководителя базы отдыха «Красногорка».

На хуторе могут накормить блюдами высокой кухни

Андрей Абрамов перехал на хутор Едишки в Браславском районе в 2007 году. До этого он жил в Москве и занимался поставками продуктов питания глубокой заморозки в рестораны, кафе и магазины.



Андрей Абрамов, хозяин хутора «Едишки»

— Там бабки рулят, а здесь живут люди! — объясняет он, почему переехал.

Когда он здесь оказался, нашел разваленный дом и баню и фактически начал жизнь с нуля: отстроил жилье, поставил еще одну баню, которая стала физкультурно-оздоровительным комплексом, возвел летнюю кухню, в которой сейчас и живет с семьей. С самого первого дня он занимался сельским хозяйством: разводил скот, держал огород, занимался селекцией домашних животных. Во всем ему помогает жена, а его мама, которая тоже живет на хуторе, стала ремесленницей и шьет лоскутные одеяла.





Сегодня Андрея за образ в шляпе на лошади называют белорусским ковбоем. И именно ему удалось построить деревню XXI века, куда приезжают туристы, чтобы в ней немножко пожить, попробовать натуральные продукты, узнать, как их выращивают.

На хуторе Едишки 200 голов скота. Это 135−140 овечек и барашков, больше 30 коз, 20 коров с быками, лошадь. Здесь сами производят корма для животных и таким образом гарантируют, что они питаются натуральным продуктом, в итоге и мясо и молоко натуральные.





Чтобы посмотреть на всю эту сельскую жизнь в Едишки часто приезжают небедные люди: живут в обычном деревенском доме, ходят в старую баню, где у входа нужно согнуться из-за опустившегося дверного проема. Смотрят, как растет огород и как кормят телят, если хотят, то помогают по хозяйству. По этому поводу Андрей отшучивается, что «богатых всегда тянет к бедным».

В мае этого года на хуторе хозяин усадьбы открыл ресторан высокой деревенской кухни. И сейчас туристы, которые остановились в Браславе, приезжают к нему, чтобы просто поесть.





— Мы производим 140 наименований продукции и готовим из этих продуктов более 100 блюд. И все эти продукты созданы без применения веществ, которые повышают урожайность и плодовитость. Вот так вот сходу, если к нам приехал гость и хочет поужинать, но не хочет ждать, мы можем ему сварить домашние пельмени с бараниной, козлятиной, телятиной, говядиной. Также можно сделать манты или чебуреки. Я расскажу гостям, как готовится фарш и из каких частей животного он берется. Проведу целый мастер-класс. Плюс мы всегда можем сделать нарезку из домашнего сыра, вяленого мяса, карпаччо.

Гость может заранее зпбронировать на сайте хутора стейк. 100 грамм стейка из молодой говядины стоит 7 рублей 90 копеек. Андрей Абрамов рассказывает, что на днях так к ним в ресторан приехали три семьи и каждой, настолько понравилось, что они оставили примерно по 200 рублей, купив еще на эти деньги на ферме себе продуктов.





— Все-таки туристический потенциал на Браславских озерах по максимому не используется. В городе потратить деньги негде, — говорит он, объясняя, почему к нему, чтобы поужинать готовы ехать из Браслава, а это в 30 километрах от города.

Чем заняться на Браславских озерах?

Помимо купания в озерах, велопрогулок на Браславщине можно посетить сафари-парк. В нем есть небольшой зоопарк, где можно увидеть пятнистого оленя, дикого кабана, енотовидную собаку, лису, медведя… В самом сафари-парке водятся даже зубры. Посещение зоопарка стоит 2,5 рубля для взрослых, а если взять напрокат велосипед и еще покататься по огромному сафари-парку, то за все это в комплексе взрослому нужно заплатить 6,5 рублей.



Лиса прячется в траве

Самка оленя

Стадо оленей на лугу

В деревне Даньки есть необычный музей Кота. Его создали дауншифтеры и одновременно ремесленники Елена Новицкая и Олег Хомицевич. И этот музей в прошлом году посетили около 700 человек. В музее очень много экспонатов, а хозяйка музея рассказывает интересные кошачьи легенды. Там же можно купить сувениры, например, игрушку кота Брасика. Ее хозяева музея шьют сами.



Хозяйка музея Кота Елена Новицкая

— Город Браслав мог бы иметь свой талисман и на этом зарабатывать. Например, им бы мог стать кот Брасик. В деревне всегда есть коты, а здесь в основном сельская местность. Таких котов мы отшиваем сами и к нам недавно приезжали москвичи и купили аж 12 штук, — говорит Елена.

На Браславских озерах есть гора Маяк. С нее открывается какой-то абсолютно невероятный вид на озера Струсто и Снуды. Это место тоже очень популярно у туристов, особенно для фотосессий.





Внизу у подножья горы очень часто продают сувениры — какой же отпуск без приятных безделушек, купленных для родных? В этом смысле ситуация в Браславе улучшилась: сейчас сувениры можно купить не только в туристичесикх местах, но и торговых центрах города. Местный ремесленник Александр Тавкинь делает сувениры о Браславе вместе с женой. Они пытались устроиться в Витебске, но не получилось и вернулись домой в Браслав. Здесь занялись своим делом: жена начала шить игрушки, а Александр делать магниты и сувениры из дерева.

— В сезон, когда есть поток туристов, и заработки есть, а вот в межсезонье, конечно, приходится выживать, — говорит он.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Один из основных притоков туристов в Браслав обеспечивает музыкальный фестиваль Viva Braslav. В дни мероприятия палатки туристов стоят, чуть ли не у каждого во дворе. В этом году на фестиваль заявлен «Ляпис-98».

Каждый едет отдыхать на Браславские озера со своей целью. Для кого-то это место силы, кто-то просто не может себе позволить отпуск за границей. Сегодня понятно, что нам есть куда расти, и курорту очень не хватает развитой инфраструктуры. Чтобы турист всегда без проблем мог найти, где поесть или интересно провести время. Ведь даже городского кинотеатра на курорте нет, старый давно закрыли и сегодня о нем напоминает лишь здание с потертой вывеской «Дружба».





По сути, сегодня интересный отдых и вкусные обеды на Браславских озерах в каком-то смысле держатся на частниках. И если их поддержать, то может быть когда-нибудь и у нас будет своя Паланга.