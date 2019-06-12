Отпуск на родине. Как Браславские озера заменили Затоку, и чего не хватает одному из лучших курортов

— Сюда приехал отдохнуть, как в Затоке побывал, — очень красноречиво говорит минчанка Анастасия Шведко об отдыхе на озере Дривяты в Браславе. Она приехала сюда с детьми к двоюродной сестре на уикенд. Говорит, что детям такой отдых в радость, можно в этом году на море и не ехать. Правда, на пляже сейчас идет реконструкция и пока нет беседок. А совсем рядом работает техника: укладывают камни, делают дорожки.
Чем же манит туристов один из лучших курортов Беларуси на Браславских озерах, чего ему не хватает и что сейчас здесь по чем?
Очень часто белорусы отдыхают где угодно, но только не дома. Тем временем за последние годы в Беларуси появилось много достойных туристических объектов, все больше людей стараются открыть туристам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов. В проекте «Отпуск на родине» мы уже писали о Нарочи и Голубых озерах.
«Хотелось бы, чтобы в Браславе был Starbucks или McDonalds»
В Браславе идет реконструкция пляжа на озере Дривяты. Это первое, на что обращаешь внимание, попав сюда. Деревянные беседки в виде грибочков убрали, остался песок. На нем на своих покрывалах и загорают туристы.
Дривяты — самое большое по площади озеро в Браславском Поозерье. Город примыкает прямо к нему. Заход в воду с пляжа здесь очень плавный, можно долго идти, а воды будет всего по колено. Поэтому здесь так много семей с детьми.
Браславских озер около 300. Куда бы не поехал в Браславском районе, окажешься около какого-нибудь озера. Каждый здесь найдет свое.
Самыми глубокими считаются Волосо Южный и Волосо Северный. Их глубина 40,4 и 29,2 метра соответственно.
В последний раз на Браславских озерах мы были четыре года назад, кажется, что сейчас многое изменилось в лучшую сторону. В самом Браславе стало больше кафе, а одно из них открылось прямо на пляже. Оно так и называется «Plage».
Вполне приличное место, как того и требует курорт. Здесь можно посидеть за столиком и выпить прохладительные напитки, спрятаться от раскаленного солнца и перекусить. Глядишь, доживем до того момента, когда здесь появится набережная как в Паланге: ухоженная и длинная, где можно долго-долго гулять, наслаждаясь отпуском. Пока этого нет, туристы рады и небольшому участку песка, ведь за ним — уже трава и заросли.
Дмитрий и Катерина Альшаниковы приехали в Браслав позагорать и искупаться из Шарковщины. Это в 45 километрах. Ездят сюда каждый год, у них на малой родине озер нет. И им, как и многим здесь, пока что на пляже не хватает инфраструктуры: тех же зонтиков.
Тем временем на Дривятах уже появился надувной аквапарк с водным батутом и горкой, можно арендовать шезлонги за два рубля в час, детям покататься на водных лыжах, а взрослым — на вейкборде. Еще здесь есть аренда надувных баллонов и тюбингов.
У районного физкультурно-спортивного клуба «Дривятич» на пляже открыт пункт проката лодок, байдарок, катамаранов, велосипедов, футбольных и волейбольных мячей, спасательных жилетов и инвентаря для бадминтона. Например, один час аренды горного велосипеда — три рубля, прогулочной лодки и двух жилетов на это же время — четыре рубля.
Недалеко отдыхает компания минчан, которая остановилась у друзей. Евгений и Дарья курят кальян, к ним, искупавшись в озере, подходят Дмитрий и Володя. Дмитрий родом из Браслава и отмечает, что приезжает сюда к родителям выспаться и отдохнуть от большого города.
— Мы приезжаем из Минска и кайфуем от природы. Нам этих шумных движух и в Минске хватает, а здесь хочется за костром посидеть, пообщаться, — говорят ребята.
Сейчас обед и в жару мы решили слегка перевести дух в прохладном рестобаре «На грани» в центре Браслава. Кондиционеры возвращают к жизни и обостряют слух. За соседним столиком сидит семья и разговаривает между собой на английском и польском языках. Между нами завязывается неформальная беседа и выясняется, что Татьяна, ее муж Павел и дочь Виктория Рокита прилетели из Торонто в Канаде. Татьяна родом из Браслава, ее муж — поляк, но уже 30 лет живет на американском континенте, дочь там и родилась. Виктория изучает бизнес в университете, а у ее родителей своя строительная фирма.
В последний раз в Браславе они были два года назад и говорят, что позитивные изменения заметны, хотя проблема с тем, чтобы найти место, где можно поесть, осталась. Туристы считают, что было бы не плохо открыть сеть столовых, где обеды бы стоили по четыре-шесть рублей.
Туристов много, и даже новые кафе не могут обеспечить местами всех, тем более, что некоторые из них находятся за городом. Объяснение простое — туристический сезон короткий, примерно 2,5 месяца, а заведениям надо как-то выживать.
До этого курортного городка дошла минская мода на шаурму или кебаб, их подают в кафе «Кавярня», рестобаре «На грани», кафе «Балаш» возле известного для местных торгового центра «Виталич». В том же кафе «Балаш» ежедневно есть обеденные комплексы — первое, второе и компот — за 5 рублей 50 копеек.
Виктория Рокита отмечает, что ей, конечно же, хотелось бы, чтобы в Браславе был Starbucks или McDonalds.
— Но ничего такого нет, я знаю, что это очень дорого — их здесь открыть. Еще хотелось бы, чтобы в Браславе был и торговый центр, а не только базар, — говорит она.
Госгостиницы заняты командировочными, премиум сегмент немного страдает
Браслав находится в 239 километрах от Минска. Это 3,5 часа езды на машине. Можно добраться и на автобусе или маршрутке. Стоимость билета 12 — 15 рублей.
Браслав — небольшой город. По последним данным в нем живет около 10 тысяч человек. Привычных для Минска высоток здесь нет, дома, в основном, — одно- и двухэтажные.
В городе есть несколько государственных гостиниц: они принадлежат ЖКХ, ДОСААФ и районному объединению музеев. Цены невысокие, условия вполне нормальные: в той же гостинице музеев «Заезны двор» все чисто и аккуратно, одноместный номер с холодильником стоит меньше 40 рублей в сутки, без холодильника — чуть больше 31 рубля. При этом гостиница находится у береговой линии озера Дривяты.
Вообще, найти недорогое жилье в Браславе сейчас сложно. В близлежащих Миорах, что в 45 километрах от Браслава, строят металлопрокатный завод, в самом Браславе идет реконструкция к «Дожинкам» и почти все недорогие места заняты строителями.
Для туристов, которые привыкли к премиум-отдыху, в Браславе тоже есть места, правда, на одно из них стало меньше. Известный комплекс «Green Club» закрылся. Но отель «Braslav Lakes» в черте города на озере Новято по-прежнему работает. На booking.com у него по-прежнему хороший рейтинг — сейчас 8,8. Самый дешевый номер на двоих на пять ночей в июле здесь предлагают за 563 рубля без налогов и сборов. Завтрак стоит 11 рублей, что по местным меркам недешево.
Туристы могут остановиться в бывшей резиденции президента и на турстоянке посреди леса
Важный игрок на туристическом рынке — Национальный парк «Браславские озера». Он предлагает очень много услуг — отдых на туристических стоянках, базах отдыха, экскурсии, отдых в сафари-парке, рыбалку и охоту.
Владимир Петкевич, ведущий специалист отдела туризма Национального парка «Браславские озера», рассказывает, что на въезде в город у них есть два информационных поста. Один — если ехать на машине со стороны Мяделя, а второй — со стороны Логойского тракта и Полоцка. На постах можно получить оперативную информацию о том, где остановиться, также здесь можно купить путевки на рыбалку.
В нацпарке свои четыре базы отдыха и один домик рыбака. Одна из баз «Золово» находится в лесу на берегу озера Золво. Это примерно в 20 километрах от Браслава. В нацпарке ее считают идеальным местом, где можно послушать пение птиц и побыть наедине с собой. На этот сезон база уже на 70% забронирована, при этом сюда в равных пропорциях едут белорусы и россияне, хотя раньше было больше россиян.
В одном из домиков на этой базе снять комнату на двоих в сутки стоит 45 рублей 5 копеек. В этом случае душ будет общий на этаж с другими двумя комнатами, есть миникухня и общий холодильник.
Еще один бюджетный вариант размещения на этой базе обойдется в 70 рублей 25 копеек. в сутки. Это номер на двоих с двухместной кроватью. Есть и двухместные номера с раздельными кроватями, там одно место стоит 52 рубля 56 копеек в сутки.
Именно на этой базе отдыха находится бывшая резиденция Александра Лукашенко. Арендовать ее на сутки стоит 399 рублей, а сам коттедж рассчитан на восемь человек. Как правило, его арендуют те, кто приезжает большой компанией. Коттедж выдержан в минималистичном стиле, все скромно, но со вкусом. Помимо спален здесь есть рабочий кабинет.
Алена Туронок, администратор базы отдыха «Золово», рассказывает, что есть гости, которые приезжают семьями, и во время отпуска мужья работают. Поэтому наличие такого кабинета очень актуально, тем более, что на базе отыха есть WI-FI. Рядом с коттеджем расположен банный комплекс. Там есть русская парная, а один из выходов ведет прямо к озеру.
Администратор объясняет, что на их базе гости редко готовят сами. Здесь есть кафе, а полноценное питание три раза в день из блюд домашней кухни обойдется в 35 рублей в день. Такой вариант чаще всего и выбирают. Бывает, что кто-то отказывается от ужина и жарит себе шашлыки — на базе есть бесплатная барбекю-площадка.
На территории базы отдыха стоит миниатюрная белорусская хата с русской печкой. Один раз за время отдыха гостям для того, чтобы они ощутили колорит национальной культуры, подают ужин здесь.
Помимо того, что живя на базе «Золово» можно купаться в озере, загорать, ходить в лес за грибами и ягодами, здесь можно за четыре рубля в час взять напрокат велосипед или бесплатно покататься на катамаранах или лодке.
Еще одна база отдыха нацпарка «Дривяты» находится рядом с Брасловом на одноименном озере. Она самая вместительная среди баз нацпарка. Здесь могут одновременно отдыхать до ста человек. Например, на троих можно снять двухкомнатный номер примерно за 100 рублей в сутки, питание нужно заказывать отдельно. Три раза поесть в местном ресторане — 35 рублей в сутки. И пообедать сюда приходят с других баз и усадеб, так как здесь подают недорогие обеденные комплексы.
Планируется, что именно от этой базы в нынешнем сезоне будет отплывать прогулочный теплоход. Он рассчитан на 11 человек, и всего за прогулку в течение часа нужно заплатить 83 рубля. Если вы пришли прокатиться вдвоем, а других желающих нет, то все 83 рубля придется заплатить вам.
В нацпарке есть туристические стоянки — очень популярный вид отдыха сегодня. 59 из них — заказные. Это значит, что место там надо заранее бронировать через нацпарк, так просто туда приехать и занять его не получится. Бронировку ежегодно открывают 15 января. В этом году одну из стоянок — «Лазурную» — забронировали на весь сезон всего за два часа после того, как бронирование открылось. Эта самая популярная стоянка рассчитана на компанию до 20 человек и находится на перешейке озер Волосо Северный и Южный. В выходные аренда этой турстоянки стоит 110 рублей на всех в сутки, в будние — 88 рублей. На стоянке есть навесы, туалеты, дрова, качели, парилка.
Стоянки общего типа бронировать не нужно: просто приезжаешь и ставишь палатку. Сотрудник нацпарка приедет сам, примет оплату и выдаст чек. Стоянка стоит 4,5 рубля с человека за сутки. На таких стоянках дрова нужно покупать, охапка стоит 3,5 рубля.
Владимир Петкевич рассказывает, что каждый год количество тех, кто отдыхает на турстоянке растет на 15%. И по его словам, именно такой отдых помогает человеку быстрее восстановиться.
— Я слышал от медика, который изучал период психофизического восстановления, что на базе отдыха человек восстанавливается за 20 суток, а на лоне природы, на турстоянке это время сокращается вдвое. То есть за десять суток можно полностью психофизически восстановиться.
Если вы никогда не отдыхали на турстоянке, то на Браславских озерах стоит начать с «Окменицы». Она находится на озере Струсто. На нем есть самый большой остров — Чайчин. К стоянке идет очень хорошая дорога, есть родник с питьевой водой Зимник.
По легенде, когда у человека черная полоса в жизни, надо прийти к нему, набрать воды и умыть лицо. После этого все должно наладиться.
На частных базах отдыха уже сейчас почти нет мест
Много вариантов размещения предлагают и частники. Всего в районе 279 агроусадеб, и стоимость ночевки там стартует от 10 рублей в сутки с человека. Понятно, что цена будет зависеть от условий проживания и количества человек. И если кажется, что на Браславских озерах в основном сдают комнаты в коттеджах, то это не так. Есть много вполне европейских вариантов размещения.
Например, недалеко от озера Дривяты находится база отдыха «Васпан». Ее хозяева Надежда Селистровская и Евгений Андросов — минчане, но когда-то очень полюбили этот край, сначала построили дом для себя, потом продали, нашли это место и увлеклись — стали строить гостевой дом.
Надежда говорит, что и сегодня, когда они со старшим сыном вспоминают, что здесь было до их гостевого дома, понимают, что только азартные люди могли во все это ввязаться. Тем не менее их смелость поощрена. Сейчас в гостевом доме десять номеров: четыре двухкомнатных и шесть однокомнатных. И несмотря на то, что полноценно сезон начнется с 20 июня, из них в субботу, 8 июня, были свободны только два.
— Я сама шторы шила, пазлы складывала, которые сейчас в виде картин висят в апартаментах. Большую часть всего сделал муж, мы даже дизайнеров не просили помочь.
Однокомнатные апартаменты на двоих здесь стоят 80−100 рублей в сутки, двухкомнатные на четверых — 160−180 рублей. В номерах оборудованная кухня и санузлы. Надежда отмечает, что для себя они выбрали нишу — семейный отдых, поэтому к ним и приезжает много пар с детьми. Когда сезон набирает обороты, они проводят у себя для детей мастер-классы. Приглашают из Браславских музеев специалистов и те показывают, что можно сделать из той же глины и соломки.
Надежда соглашается, что пока что в Браславе ощущается нехватка кафе. У них на базе гости чаще всего готовят сами, также могут заказать обеды на государственной базе отдыха «Дривяты» или в частном кафе «Кавярня». Они делают доставку.
Еще одна частная база «Красногорка» находится на озере Снуды. Визуально она представляет собой территорию с отдельными домиками. 8 июня там были заняты все апартаменты, поэтому комплекс нам показали только снаружи. На территории есть кафе, но по желанию гости могут готовить сами. Один комплекс на обед, ужин или завтрак в кафе стоит 10 рублей.
Здесь можно искупаться в озере и позагорать на пляже, на территории комплекса есть баня, уличные тренажеры, детская площадка, канатная дорога, велосипеды, квадрациклы, лодки и катамараны.
Апартаменты стоят от 25 до 35 рублей в среднем с человека в сутки.
— В этом сезоне уже забронировано около 70% мест. 50% наших отдыхающих — белорусы. Они чаще всего находят нас через соцсети, — рассказывает Екатерина Менькова, помощник руководителя базы отдыха «Красногорка».
На хуторе могут накормить блюдами высокой кухни
Андрей Абрамов перехал на хутор Едишки в Браславском районе в 2007 году. До этого он жил в Москве и занимался поставками продуктов питания глубокой заморозки в рестораны, кафе и магазины.
— Там бабки рулят, а здесь живут люди! — объясняет он, почему переехал.
Когда он здесь оказался, нашел разваленный дом и баню и фактически начал жизнь с нуля: отстроил жилье, поставил еще одну баню, которая стала физкультурно-оздоровительным комплексом, возвел летнюю кухню, в которой сейчас и живет с семьей. С самого первого дня он занимался сельским хозяйством: разводил скот, держал огород, занимался селекцией домашних животных. Во всем ему помогает жена, а его мама, которая тоже живет на хуторе, стала ремесленницей и шьет лоскутные одеяла.
Сегодня Андрея за образ в шляпе на лошади называют белорусским ковбоем. И именно ему удалось построить деревню XXI века, куда приезжают туристы, чтобы в ней немножко пожить, попробовать натуральные продукты, узнать, как их выращивают.
На хуторе Едишки 200 голов скота. Это 135−140 овечек и барашков, больше 30 коз, 20 коров с быками, лошадь. Здесь сами производят корма для животных и таким образом гарантируют, что они питаются натуральным продуктом, в итоге и мясо и молоко натуральные.
Чтобы посмотреть на всю эту сельскую жизнь в Едишки часто приезжают небедные люди: живут в обычном деревенском доме, ходят в старую баню, где у входа нужно согнуться из-за опустившегося дверного проема. Смотрят, как растет огород и как кормят телят, если хотят, то помогают по хозяйству. По этому поводу Андрей отшучивается, что «богатых всегда тянет к бедным».
В мае этого года на хуторе хозяин усадьбы открыл ресторан высокой деревенской кухни. И сейчас туристы, которые остановились в Браславе, приезжают к нему, чтобы просто поесть.
— Мы производим 140 наименований продукции и готовим из этих продуктов более 100 блюд. И все эти продукты созданы без применения веществ, которые повышают урожайность и плодовитость. Вот так вот сходу, если к нам приехал гость и хочет поужинать, но не хочет ждать, мы можем ему сварить домашние пельмени с бараниной, козлятиной, телятиной, говядиной. Также можно сделать манты или чебуреки. Я расскажу гостям, как готовится фарш и из каких частей животного он берется. Проведу целый мастер-класс. Плюс мы всегда можем сделать нарезку из домашнего сыра, вяленого мяса, карпаччо.
Гость может заранее зпбронировать на сайте хутора стейк. 100 грамм стейка из молодой говядины стоит 7 рублей 90 копеек. Андрей Абрамов рассказывает, что на днях так к ним в ресторан приехали три семьи и каждой, настолько понравилось, что они оставили примерно по 200 рублей, купив еще на эти деньги на ферме себе продуктов.
— Все-таки туристический потенциал на Браславских озерах по максимому не используется. В городе потратить деньги негде, — говорит он, объясняя, почему к нему, чтобы поужинать готовы ехать из Браслава, а это в 30 километрах от города.
Чем заняться на Браславских озерах?
Помимо купания в озерах, велопрогулок на Браславщине можно посетить сафари-парк. В нем есть небольшой зоопарк, где можно увидеть пятнистого оленя, дикого кабана, енотовидную собаку, лису, медведя… В самом сафари-парке водятся даже зубры. Посещение зоопарка стоит 2,5 рубля для взрослых, а если взять напрокат велосипед и еще покататься по огромному сафари-парку, то за все это в комплексе взрослому нужно заплатить 6,5 рублей.
В деревне Даньки есть необычный музей Кота. Его создали дауншифтеры и одновременно ремесленники Елена Новицкая и Олег Хомицевич. И этот музей в прошлом году посетили около 700 человек. В музее очень много экспонатов, а хозяйка музея рассказывает интересные кошачьи легенды. Там же можно купить сувениры, например, игрушку кота Брасика. Ее хозяева музея шьют сами.
— Город Браслав мог бы иметь свой талисман и на этом зарабатывать. Например, им бы мог стать кот Брасик. В деревне всегда есть коты, а здесь в основном сельская местность. Таких котов мы отшиваем сами и к нам недавно приезжали москвичи и купили аж 12 штук, — говорит Елена.
На Браславских озерах есть гора Маяк. С нее открывается какой-то абсолютно невероятный вид на озера Струсто и Снуды. Это место тоже очень популярно у туристов, особенно для фотосессий.
Внизу у подножья горы очень часто продают сувениры — какой же отпуск без приятных безделушек, купленных для родных? В этом смысле ситуация в Браславе улучшилась: сейчас сувениры можно купить не только в туристичесикх местах, но и торговых центрах города. Местный ремесленник Александр Тавкинь делает сувениры о Браславе вместе с женой. Они пытались устроиться в Витебске, но не получилось и вернулись домой в Браслав. Здесь занялись своим делом: жена начала шить игрушки, а Александр делать магниты и сувениры из дерева.
— В сезон, когда есть поток туристов, и заработки есть, а вот в межсезонье, конечно, приходится выживать, — говорит он.
Один из основных притоков туристов в Браслав обеспечивает музыкальный фестиваль Viva Braslav. В дни мероприятия палатки туристов стоят, чуть ли не у каждого во дворе. В этом году на фестиваль заявлен «Ляпис-98».
Каждый едет отдыхать на Браславские озера со своей целью. Для кого-то это место силы, кто-то просто не может себе позволить отпуск за границей. Сегодня понятно, что нам есть куда расти, и курорту очень не хватает развитой инфраструктуры. Чтобы турист всегда без проблем мог найти, где поесть или интересно провести время. Ведь даже городского кинотеатра на курорте нет, старый давно закрыли и сегодня о нем напоминает лишь здание с потертой вывеской «Дружба».
По сути, сегодня интересный отдых и вкусные обеды на Браславских озерах в каком-то смысле держатся на частниках. И если их поддержать, то может быть когда-нибудь и у нас будет своя Паланга.