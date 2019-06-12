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В Жлобине вечером пропала восьмилетняя девочка

13.06.2019 09:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобине ищут третьеклассницу Елизавету Кирейчук. Вечером 12 июня девочка ушла из дома и не вернулась. Ребенка могли увести, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Симуран».


Была одета в синее платье, темную шляпку и белые босоножки. У ребенка светлые волосы светлые, рост 125 см, плотное телосложение.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: 8(0232)70 41 28, +375 (29) 232 11 11 или 102

 
 
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В Жлобине ищут третьеклассницу Елизавету Кирейчук. Девочка вечером ушла из дома и не вернулась. Ребенка могли увести, сообщается на странице...
 
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