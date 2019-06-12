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В Беларуси впервые эндоскопически удалили злокачественную опухоль основания черепа у ребенка

13.06.2019 09:48 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики впервые провели эндоскопическую операцию ребенку со злокачественной опухолью в области головы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией онкопатологии центральной нервной системы с группой онкопатологии головы и шеи РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова профессор Жанна Колядич.

Выявленная у 3-летней девочки саркома Юинга - злокачественная опухоль, которая обычно поражает кости, - размещалась не только в носоглотке, околоносовых пазухах, но и врастала в основание черепа. Когда ребенок попал в поле зрения врачей, новообразование было неоперабельным по своим характеристикам. Огромное по своим размерам, оно распространилось на такие структуры, что ребенок не мог нормально дышать. В течение года девочка прошла несколько курсов химиотерапии. На фоне лечения опухоль уменьшилась и появилась техническая возможность к ее удалению.

Оперативное вмешательство провели 7 июня при участии сотрудников трех центров. Руководила процессом Жанна Колядич. По словам ведущего научного сотрудника нейрохирургического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии Владимира Журавлева, операция стала финальным моментом. До этого специалисты оценивали возможности, состоялся ряд консилиумов с участием ведущих специалистов в области хирургии основания черепа. В итоге принято решение провести эндоскопическую операцию.

Маленькая пациентка стала первым в Беларуси ребенком, кому злокачественную опухоль этой локализации прооперировали эндоскопически. По словам специалистов, одержана очередная победа в борьбе с болезнью. Девочка будет продолжать наблюдаться у онкологов.

Как отметил лор-онкохирург РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Геннадий Чечетт, который вел пациентку до операции, ранее малоинвазивные (эндоскопические) оперативные манипуляции применяли лишь для удаления доброкачественных образований, полипов в этой области. Злокачественные опухоли основания черепа, полости носа и околоносовых пазух оперировали открытым способом. Но это было сопряжено с высоким риском: рядом располагается сонная артерия, повредив которую можно вызвать обильное кровотечение.

Жанна Колядич добавила, что хирургическое вмешательство в этой зоне зачастую становилось причиной глубокой инвалидизации пациента. К тому же во всем мире смертность на операционном столе при таких операциях крайне высокая. Дело в том, что в этой зоне располагается обилие жизненно важных артерий, нервов, поэтому малейшее травмирование приводит к летальному исходу.

"Использование эндоскопической эндоназальной хирургии позволяет получить высокий медико-социальный эффект. Результаты лечения пациентов лучше за счет хорошей визуализации (изображение выводится на экран, хирург видит все сосуды), - сказала заведующая лабораторией. - Таким образом можно получить доступ к труднодоступным местам и более тщательно удалить опухолевую ткань. Кроме того, снижается травматичность операции и как следствие - тяжесть послеоперационных осложнений, поскольку нет глубоких наружных разрезов, все происходит внутри". Благодаря эндоскопическому оборудованию операцию проводят через нос, под навигационным контролем.

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии эндоскопические технологии на практике применяют как у взрослых, так и детей. "Это совершенно разные типы вмешательств, но объединяет их только использование эндоскопов, - отметил Владимир Журавлев. - Они используются при операциях на головном мозге, внутри полостей головного мозга, при некоторых видах травм, опухолей и др. Сейчас освоены и успешно выполняются операции по поводу поясничных грыж у взрослых".

В РНПЦ онкологии и и медрадиологии имени Н.Н.Александрова применять эндоскопические операции при опухолях полости носа и околоносовых пазух у взрослых начали с апреля 2018 года. За это время прооперировано более 50 человек.

Первыми использовать такие малотравматичные хирургические технологии по удалению злокачественных опухолей в этой области начали врачи из Италии.

В мире заболеваемость злокачественными новообразованиями околоносовых пазух и полости носа составляет 3,5 на 100 тыс. населения в год. В Беларуси ежегодно выявляется около 300-350 случаев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики впервые провели эндоскопическую операцию ребенку со злокачественной опухолью в области головы, сообщила...
 
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