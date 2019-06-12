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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Белорусского телеграфного агентства награждены благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия. Церемония награждения состоялась сегодня в Минсельхозпроде, передает корреспондент БЕЛТА.

За активное участие в 29-й международной специализированной выставке "Белагро", за высокий профессионализм в формировании через рейтинговые СМИ позитивного общественного мнения о развитии агропромышленного комплекса награждены корреспондент отдела экономической и научной информации главной редакции информации БЕЛТА Валерия Гаврилова и ведущий фотокорреспондент редакции визуальной информации БЕЛТА Максим Гучек.

"Белагро" - выставка международного формата, на которую приехали гости из разных стран. В выставке активно участвовали журналисты - пресса, телеканалы, готовили интересные материалы. Каждый на своем месте выполняет свой профессиональный долг и свои задачи. Вы освещаете вопросы АПК, вникаете в глубину вопроса, поднимаете важные проблемы. Большое спасибо вам за работу, за наше сотрудничество", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

Благодарности министра сельского хозяйства и продовольствия и почетных грамот Минсельхозпрода удостоены также сотрудники Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании, ЗАО "Столичное телевидение", ЗАО "Второй национальный телеканал", "Сельской газеты" издательского дома "Беларусь сегодня" и журналов "Белорусское сельское хозяйство", "Хозяин".-0-