Место с амбициями. Съездили в самый молодой город Беларуси

Источник материала: Tut.by

Новолукомль — самый молодой город Беларуси. Как думаете, сколько ему лет? Всего 49. Он появился благодаря ГРЭС, которую начали строить в 1964 году на берегу озера Лукомльское (это, кстати, четвертое по площади озеро в стране!). Город небольшой — его можно обойти за 30 минут, а живет там 13 тысяч человек. Леша Судников при поддержке Банка БелВЭБ отправился в Новолукомль, где сходил на ГРЭС, которая сегодня обеспечивает порядка 50% страны электроэнергией, пообщался с местными про жизнь в глубинке, зарплаты и развлечения и понял, что, возможно, нашел отличное место для пенсии (хоть она у него и не так скоро).

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