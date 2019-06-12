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Озеро Нарочь входит в топ-3 популярных у российских туристов курортов СНГ

13.06.2019 10:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг популярных курортов СНГ для летнего отдыха российских туристов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные агентства.

Курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, озеро Нарочь в Беларуси, курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря (Азербайдажан) и озеро Севан в Армении составляют первую пятерку популярных для отдыха курортов стран СНГ.

Безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, недорогой отдых, вкусная местная еда и фрукты являются основными преимуществами летнего отдыха в странах СНГ, отметили в агентстве.

По данным ТурСтат, на курорты СНГ российские туристы приезжают на одну-две недели. Бюджет отдыха составляет от трех до семи тысяч российских рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать на озере Иссык-Куль, дороже - на курортах Баку.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости курортов туристами и развитости инфраструктуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг популярных курортов СНГ для летнего отдыха российских туристов, сообщает БЕЛТА со...
 
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