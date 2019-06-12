Осиповичский межрайотдел ГКСЭ информирует. Памятка пользования электроприборами в период летних каникул

Источник материала: Асiповiцкi край

Электрическая энергия – наш верный помощник. Благодаря электричеству работают телевизор, компьютер, холодильник и другая бытовая техника.

Уважаемые родители, с наступлением летних каникул наши дети часто остаются без присмотра взрослых. И безопасный при нормальной эксплуатации прибор, благодаря детской непосредственности, может превратиться в источник пожара или причину поражения электрическим током.

Вот несколько рекомендаций по правилам эксплуатации электрического оборудования, которые помогут спасти жизнь или дорогостоящее имущество:

в квартирах, жилых домах не так много электрических приборов, которые можно оставлять работающими без присмотра (например, холодильник). Телевизионные приемники, компьютеры также являются электрическими приборами, и если вы ими не пользуетесь, то необходимо их отключать от электрической сети. Телевизор, находящийся в «спящем» режиме – это работающий электрический прибор;

нельзя эксплуатировать неисправные электроприборы, в том числе с неисправными питающими шнурами. Если прибор поломался, то не оставляйте его в доступном месте. Не забывайте, что о поломке прибора дети могут не знать или забыть;

помните, что аппараты защиты в электрических сетях предназначены для их защиты от аварийных режимов работы. И если аппарат защиты отключился или перегорел, а вы не знаете причину, эксплуатировать данную электрическую сеть без ремонта нельзя. Запрещено завышать технические характеристики аппаратов защиты или использовать некалиброванные плавкие вставки;

необходимо периодически проверять состояние контактов штекерных соединений, зажатие болтовых соединений. Если на контактах появилась эрозия, оплавления, нужно отремонтировать указанное соединение;

при обнаружении искрения, дыма или огня дети (даже если горение возникло по их вине) должны немедленно сообщить об этом взрослым. Взрослые до начала тушения пожара должны в первую очередь обесточить электрическое оборудование.

Помните, что детей надо постоянно предупреждать о правилах эксплуатации электрических приборов, объяснять об опасности поражения электрическим током. Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Не забывайте, что пример взрослого для ребенка заразителен!

Начальник Осиповичского межрайонного отдела

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь

подполковник юстиции Алексей Навицкий