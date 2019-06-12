﻿ На площади Победы в Витебске установили гигантские вазы с туями и цветами. 21.by
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На площади Победы в Витебске установили гигантские вазы с туями и цветами

13.06.2019 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске накануне Дня города (его отпразднуют 26−30 июня) начали украшать площадь Победы, пишет «Витебский курьер».


— На площади Победы появились новые конструкции. В среду, 12 июня, здесь начали устанавливать белые уличные вазы с туями и цветами. Всего площадь украсят 15 гигантских цветочных горшков. А еще на зеленом островке возле подземного перехода появятся два медведя из искусственной травы, — рассказала заместитель директора «Зеленхоза» Валентина Шендюкова.

По ее словам, уличные вазы разных цветов и размеров установят и в других районах города.

Что касается конструкций из искусственной травы, то горожане смогут скоро оценить новый арт-объект. В ближайшие дни на Московском проспекте возле корпуса № 4 ВГТУ рабочие установят зеленую лошадь с деревянной телегой.

— Были факты вандализма по отношению к топиарным фигурам, поэтому новую композицию решили установить не в микрорайоне Билево, а возле технологического университета, где есть камеры видеонаблюдения, — пояснила замдиректора «Зеленхоза».

 
Теги: Витебск
 
 
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Скоро на площади установят топиарные фигуры - двух медведей.
 
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