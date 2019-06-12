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На площади Победы в Витебске установили гигантские вазы с туями и цветами
13.06.2019 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске накануне Дня города (его отпразднуют 26−30 июня) начали украшать площадь Победы,
— На площади Победы появились новые конструкции. В среду, 12 июня, здесь начали устанавливать белые уличные вазы с туями и цветами. Всего площадь украсят 15 гигантских цветочных горшков. А еще на зеленом островке возле подземного перехода появятся два медведя из искусственной травы, — рассказала заместитель директора «Зеленхоза» Валентина Шендюкова.
По ее словам, уличные вазы разных цветов и размеров установят и в других районах города.
Что касается конструкций из искусственной травы, то горожане смогут скоро оценить новый арт-объект. В ближайшие дни на Московском проспекте возле корпуса № 4 ВГТУ рабочие установят зеленую лошадь с деревянной телегой.
— Были
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Скоро на площади установят топиарные фигуры - двух медведей.
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