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В церемонии открытия II Европейских игр уделят внимание истории и культуре Беларуси

13.06.2019 10:06 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В церемонии открытия II Европейских игр уделят внимание истории и культуре Беларуси
Фото из архива

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы церемонии открытия II Европейских игр уделят внимание истории и культуре Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич.

"В ходе красочного шоу на стадионе "Динамо" запланировано порядка восьми художественных блоков. Каждый из них посвящен какой-либо теме, например, преданиям и легендам, средневековому прошлому Беларуси. В сценарии шоу уделяется внимание творчеству белорусских литераторов, среди которых Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Ян Барщевский, а также о деятельности Евфросинии Полоцкой, Всеслава Чародея, Франциска Скорины. В ходе шоу будут раскрыты яркие и славные страницы белорусской истории. Для нас церемония открытия II Европейских игр - шанс рассказать о богатом, интересном культурном наследии страны", - отметил Сергей Хомич.

Он также отметил, что над проведением церемонии работает международная режиссерская группа. Ее участники смогли во многом оригинально посмотреть на исторические события в современном стиле. Зрители также при помощи специального приложения Opening Ceremony AR Minsk 2019 могут увидеть шоу с эффектами дополненной реальности.

Генеральная репетиция шоу пройдет на минском стадионе "Динамо" 19 июня, а церемония открытия II Европейских игр - 21-го. Как сообщалось, в Минске на главной арене масштабного культурно-спортивного шоу выступят оперная певица Анна Нетребко и популярный певец Димаш Кудайберген из Казахстана.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 государств, они будут соревноваться в 15 видах спорта. Впервые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.

Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и в более чем 300 точках продаж по всей стране во всех областных городах и крупных районных центрах. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке с реквизитами, контактным номером телефона и e-mail для обратной связи и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы церемонии открытия II Европейских игр уделят внимание истории и культуре Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал...
 
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