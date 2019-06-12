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Леонид Заяц представил нового заместителя председателя Могилевского облисполкома по экономике

13.06.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Леонид Заяц представил нового заместителя председателя Могилевского облисполкома по экономике

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц представил Руслана Страхара в должности заместителя председателя Могилевского облисполкома.

 Вручая удостоверение, Леонид Заяц высоко оценил личностные и деловые качества нового зампреда. «Руслан Страхар профессионально подготовлен, эрудирован и готов к выполнению задач, поставленных перед Приднепровским краем главой государства», — подчеркнул он.

Руководитель региона поздравил Руслана Страхара с высоким назначением, пожелал удачи в работе и выразил уверенность, что он с честью и достоинством справится с возложенными на него обязанностями.

В свою очередь новый заместитель председателя облисполкома поделился планами на перспективу. «Среди основных задач — обеспечение устойчивого развития экономики Могилевской области и повышение благосостояния граждан, — подчеркнул Руслан Страхар. — Для этого  задействуем все имеющиеся резервы. Пристальное внимание будет уделено крупным промышленным предприятиям и предприятиям, которые сейчас находятся в стадии модернизации. Не менее важным направлением станет привлечение инвестиций в регион».

Руслан Борисович Страхар родился в Гомеле. В 2000 году закончил Могилевский государственный технический университет, в 2013-м — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Экономика и управление на предприятии. Государственное и местное управление».

На протяжении семи лет работал экономистом по планированию, заместителем начальника планово-экономического отдела РПУП «Могилевский завод «Строммашина». В 2007 году стал помощником председателя Могилевского облисполкома, в 2012-м — главным советником председателя Могилевского облисполкома. С 2012 по 2014 год работал заместителем генерального директора по экономике ОАО «Могилевский завод Строммашина». В 2014 году стал председателем комитета экономики Могилевского облисполкома. Является депутатом Могилевского областного Совета депутатов 28 созыва.

С июня 2019 года — заместитель председателя Могилевского облисполкома.

Курируемые направления: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика  и анализ, ценные бумаги, предпринимательство, труд и заработная плата, занятость, торговля, оказание услуг населению, страховая деятельность, таможенное дело, государственные знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический комплекс области и его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая и инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, стандартизация.

http://mogilev-region.gov.by

Фото — mogilevnews.by

 
Теги: Гомель
 
 
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