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Мать шестерых детей из Полоцка получила почти 5 лет колонии за мошенничество
13.06.2019 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Молодая жительница Полоцка, мама шестерых детей, занимала деньги у своих подруг, но не думала их возвращать. Суд приговорил ее к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима,
У одной знакомой женщина одолжила 300 долларов, затем еще 400, а после этого еще более тысячи. За год долги полочанки достигли 8 тысяч рублей. У нее были расписки на некоторые суммы, но деньги она не возвращала.
В прокуратуре района отметили, что женщина в основном тратилась на свои нужды: посещала увеселительные заведения, уходила из дома на несколько дней, оставляя детей на мужа или соседей.
Когда терпение подруг вышло, они написали заявления в милицию. Было возбуждено уголовное дело за мошенничество. В 2017 году полочанку осудили за аналогичное преступление, но учитывая то, что она многодетная мать, приговор был мягким — без направления в исправительное учреждение.
На этот раз женщина получила 4 года и 7 месяцев колонии.
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У одной знакомой женщина одолжила 300 долларов, затем еще 400, а после этого еще более тысячи. За год долги полочанки достигли 8 тысяч рублей. У нее были расписки на...
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